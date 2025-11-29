Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor'u Deplasmada 1-0 Yendi

Haberler

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Maçın tek golü 57. dakikada Benes'in vuruşuyla geldi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Cihan Aydın, Özcan Sultanoğlu, Seyfettin Ünal

Çaykur Rizespor : Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Sagnan, Hojer (Dk. 70 Mithat Pala), Papanikolaou (Dk. 70 Halil İbrahim Dervişoğlu), Taylan Antalyalı (Dk. 31 Buljubasic), Rak-Sakyi, Jurecka (Dk. 58 Olawoyin), Emrecan Bulut (Dk. 31 Zeqiri), Sowe

Zecorner Kayserispor : Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Bennasser, Denswil, Carole, Furkan Soyalp (Dk. 83 Dorukhan Toköz), Mendes (Dk. 86 Mehmet Eray Özbek), Mane (Dk. 79 Talha Sarıarslan), Benes, Cardoso, Onugkha

Gol: Dk. 57 Benes (Zecorner Kayserispor )

Sarı kartlar: Dk. 52 Sagnan Dk. 90+6 Halil İbrahim Dervişoğlu (Çaykur Rizespor ), Dk. 50 Furkan Soyalp, Dk. 66 Mendes, Dk. 90+5 Ramazan Civelek (Zecorner Kayserispor )

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Zecorner Kayserispor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.

47. dakikada Jurecka'nın pasında topla buluşan Sowe'un şutunda meşin yuvarlak kale üstünden auta çıktı.

57. dakikada konuk ekip öne geçti. Benes, savunmadan sıyrılarak ceza sahası sol çaprazından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

84. dakikada Zeqiri'nin pasında topla buluşan Olawoyin ceza sahası solundan topu içeriye çevirmek istedi, savunma araya girerek tehlikeyi önledi.

Karşılaşma, Zecorner Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
