Zaha kabak tadı verdi! Yeni talebini gören Fenerbahçeliler 'Artık yeter' diyor

Fenerbahçe'nin uzun süredir haber beklediği Wilfried Zaha, Crsytal Palace'ın kendisi için yaptığı teklifi 6 milyon pounda yükselttiğini ileterek sarı-lacivertlilerden 8 milyon pound seviyelerine çıkmasını istedi. Bu gelişme üzerine oldukça sinirlenen Fenerbahçe taraftarları, Fildişi Sahilli futbolcu için "Artık yeter" ve "Bu saatten sonra gelme" gibi yorumlarda bulundu.

Fenerbahçe taraftarı dört gözle beklediği Wilfried Zaha'dan illallah etti. Crystal Palace'ın kendisine 6 milyon poundluk bir teklif yaptığını belirterek Fenerbahçe'den 8 milyon pounda çıkmasını isteyen Fildişi Sahilli futbolcu, sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.

FENERBAHÇE'DEN 8 MİLYON POUND İSTİYOR

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Crystal Palace'ın kendisi için 6 milyon pound vermeye hazır olduğunu belirten Zaha, Fenerbahçe'den 5 milyon euroluk teklifi 8 milyon pounda yükseltmesini istedi.

FENERBAHÇE'NİN SON TEKLİFİ

Fenerbahçe, Zaha'ya yaptığı son olarak 5 milyon euro maaş ve her yıl 2 milyon euro imza parası teklif etmişti. Sarı-lacivertlilerin Zaha'nın talebi karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.