Cumhuriyet'in 100. yılında Nef Vakfı tarafından düzenlenen Zafer Ultra Maratonu, sanal platformda gerçekleştirildi. Bin 365 kişi, Afyonkarahisar-İzmir rotasında 26 bin 838 kilometre koştu.

Zafer Ultra Maratonu, Cumhuriyet'in 100. yılında birçok ülkeden sporcuların katılımıyla sanal platformda gerçekleştirildi.

Nef Vakfı tarafından organize edilen Zafer Ultra Maratonu'nda, geçen yılın 295 kilometrelik ultra maraton ve halk koşusundan farklı olarak, bu sene koşu adımları sanal ortamda atıldı.

Afyonkarahisar-İzmir rotasında 15 Ağustos'ta başlayan sanal maratonda bin 365 kişi 26 bin 838 kilometre koştu. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılında tamamlanan koşuya dünyanın birçok ülkesinden katılım sağlandı.

Almanya, İtalya, ABD, Avustralya, İsveç, Kazakistan, Azerbaycan, KKTC, Filistin, Hindistan, Karadağ, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Makedonya ve Kanada gibi farklı ülkelerden sporcu ve vatandaşlar, koşuya katılım gösterdi.