Yüzme yarışlarının Formula 1'i tamamlandı

Megisti Kaş Swim Race'te 16 ülkeden 193 sporcu kulaç attıKadınlarda 1 saat 46 dakika 34 saniyeyle Aybike Su Irçağ, erkeklerde de 1 saat 37 dakika 42 saniyeyle Emre Erdoğan birinci olduDown sendromlu özel sporcu Hasan Gökhan Kotan, 7 kilometre yüzerek dünyada bir ilki başardıKAŞ, - Her...

Megisti Kaş Swim Race'te 16 ülkeden 193 sporcu kulaç attı

Kadınlarda 1 saat 46 dakika 34 saniyeyle Aybike Su Irçağ, erkeklerde de 1 saat 37 dakika 42 saniyeyle Emre Erdoğan birinci oldu

KAŞ, -

Her yıl Uluslararası Likya Kaş Kültür Sanat Festivali'nin sonunda düzenlenen Megisti Kaş Swim Race, bu yıl 17. kez gerçekleşti. Rekortmen yüzücüler, "Barış ve Dostluk" sloganıyla antik dönemden Likyalılar'a, Türk topluluklarından Bizanslılara pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Kaş'ta buluştu. Yunanistan'a en yakın kara parçası olan Megisti/Meis Adası'ndan sabahın erken saatlerinde başlayan zorlu yarış, 7 kilometre parkurun ardından Kaş'ta son buldu.

3- Ahmet Nakkaş, 1 saat 39 dakika ve 15 saniye