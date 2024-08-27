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Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Mersin'de madalyalarını aldı

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Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdıkları için isimleri verilen olimpik atıcılık kompleksini ziyaret etti. Dikeç, gençlere ülke sevgisini aşılamaları ve birlikte çalışmaları gerektiğini söyledi.

Türkiye'ye takım arkadaşıyla olimpiyat oyunlarında gümüş madalya kazandıran milli sporcu Yusuf Dikeç, "Kalbinizden anne sevgisini, gönlünüzden ülke sevgisini hiç bir zaman yok etmeyin, eksiltmeyin. Çünkü bu ülke için hep beraber el ele verirsek başarabiliriz" dedi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Mersin Erdemli'de isimleri verilen olimpik atıcılık kompleksini ziyaret etti. Yurt genelinden 455 sporcunun yarıştığı Havalı-Ateşli Silahlar Gençler ve Yıldızlar Zafer Kupası Şampiyonası'nda dereceye girenlere madalyalarını takan ikili, onlarla sohbet edip, simge haline gelen pozlarını vererek fotoğraf çektirdi.

"Gençlerin bizim başarımızı daha yukarı çıkaracağından hiç bir şüphem yok"

Tesise isimlerinin verilmesinin kendilerini ayrıca motive edip gururlandırdığını belirten Dikeç, "Bir ülkenin gençliğini ne kadar kontrol edebilir, zinde tutabilir, ne kadar ülke sevgisini aşılayabilirseniz o kadar başarılı olursunuz. Şimdi gençler bakıyorlar önlerinde 51 yaşında gelmiş bir insan var. 24 yıl çalışmış, bir değil, iki değil, üç değil, tam beşinci olimpiyatın sonunda olimpiyat madalyası kazanmıştır. Bu da gençleri ayrı bir şekilde motive ediyor. Ben gençlerin bizim bu başarımızı daha yukarı çıkaracağına hiç bir tereddüttüm, hiç bir şüphem yok. Ben inanıyorum" diye konuştu.

Gençlerin kendilerini aralarında görmesinin de bir motive kaynağı olduğuna değinen Dikeç, "Ben her zaman gençlere şunu diyorum. Kalbinizden anne sevgisini, gönlünüzden ülke sevgisini hiç bir zaman yok etmeyin, eksiltmeyin. Çünkü bu ülke için hep beraber el ele verirsek başarabiliriz. Bu ülkeye hizmet etmenin çok değişik yolları vardır" şeklinde konuştu.

Kendisi gibi atıcılıkla uğraşan kız kardeşine destek için gelen Şevval İlayda Tarhan ise, "İsmimiz verildikten sonra poligona ilk kez geliyoruz. Şuanda bu ortamda sevdiğimiz sporcularla, genç neslimizle birlikte kutluyor olmaktan çok mutlu ve gururluyuz. İnşallah devamı ve daha iyileri onlara olsun" diye konuştu.

"Yeni Yusuf Dikeçler, Şevval İlayda Tarhan'lar yetiştireceğiz

Atıcılık Avcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Çolakoğlu da yaptığı açıklamada, "Bu yarışma zafer kupasını içeriyor. Aynı zamanda dünya gençler şampiyonası için seçme yarışmasıydı. Bugünkü yarışmalarda 5 sporcumuz ülkemizi dünya gençler şampiyonasında temsil edecekler. İnşallah orada da başarılar elde ederiz. Yarışmalarımız devam edecek inşallah barajı geçen arkadaşlarımız çıkarsa yeni Yusuf Dikeçler, Şevval İlayda Tarhanlar yetiştireceğiz. Burada önemli bir gelişme var. Burası Avrupa, Ortadoğu ve Balkanların en iyi atıcılık tesislerinden birisi, haklı olarak bakanımız, Fransa'daki olimpiyatlarda alınan başarıdan sonra Mersin'deki poligonun adını Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan poligonu olsun dedi biz çok mutlu olduk. Yurt dışına gittiğimiz tüm poligonlarda Olimpiyat madalyalı sporcuların fotoğrafları asılı idi. Çok şükür bu bizde de oldu biz de şampiyonlarımızın isimlerini tesisimize verdik. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde süren Havalı-Ateşli Silahlar Gençler ve Yıldızlar Zafer Kupası Şampiyonasının 1 Eylül'e kadar devam edeceği bildirildi. Şampiyonada dereceye giren sporcuların eylül ayında yapılacak olan dünya gençler şampiyonasına katılacağı belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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