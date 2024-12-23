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Yusuf Dikeç'e Fahri Doktora Payesi Verildi

Yusuf Dikeç'e Fahri Doktora Payesi Verildi
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Milli sporcu Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye atıcılık alanında ilk olimpiyat madalyasını kazandırdığı için Süleyman Demirel Üniversitesi'nden 'Fahri Doktora Payesi' aldı. Dikeç, zamanı verimli kullanmanın önemine ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları için çalışmalarına devam ettiğine vurgu yaptı.

Milli sporcu Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye atıcılık branşındaki ilk olimpiyat madalyasını kazandırdığı için Süleyman Demirel Üniversitesi'nden 'Fahri Doktora Payesi' aldı. Zamanı verimli kullanmanın önemini vurgulayan Dikeç, 2028 Los Angeles Olimpiyatları için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Türkiye'nin olimpiyat tarihinde 5 kez olimpiyatlara katılarak bir ilki başaran ve Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık branşındaki ilk olimpiyat madalyasını kazandıran milli sporcu Yusuf Dikeç'e, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan ve Güzel Sanatlar Fakültesi'nin müzik dinletisiyle devam eden etkinlikte, Yusuf Dikeç'e 'Fahri Doktora Payesi' takdim edildi.

"Farkındalık oluşturmak isterim"

Fahri Doktora Payesi'ni alırken gurur duyduğunu belirten Yusuf Dikeç, "Burada olmaktan mutluyum. Umarım sizlerin hayatında farkındalık oluşturabilirim. Bu anlamlı paye için üniversitemize teşekkür ediyorum" dedi.

"Zamanınızı değerli kılmaya çalışın"

Dikeç, program kapsamında öğrencilerle de bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi sırasında zamanın önemine vurgu yapan başarılı sporcu, "Hayatımızda en değerli şey zamandır. Dünyadaki tüm insanlar toplansa bile bir saat öncesine dönemez. Zaman satın alınamaz ama kolayca harcanır. Bu yüzden zamanı değerli kılmaya çalışın" ifadelerini kullandı.

"Vazgeçmemek başarının anahtarıdır"

Olimpiyatlarda gümüş madalya kazandığı anları merak eden bir antrenörün, 'Bizlere ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz?' sorusunu yanıtlayan Dikeç, olimpiyatların bir sporcunun ulaşabileceği en üst düzey organizasyon olduğunu ve başarının disiplinli çalışma ile azimden geçtiğini dile getirerek, "Paris 2024 benim için çok önemliydi. Brezilya ve Almanya'daki yarışmalarda elde ettiğim birincilikler, buradaki performansım için bana büyük moral oldu. Ancak finalde şans yanımda değildi ve gümüş madalyayla yetinmek zorunda kaldık. Fakat bu bir son değil, 2028'e kadar çalışmaya devam edeceğiz. Siz gençlerden tek isteğim, zamanınızı boşa harcamayın. Ne yapıyorsanız yapın, en iyisini yapmak için çok çalışın" cümlelerine yer verdi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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