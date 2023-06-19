Üye Girişi
Haberler
Yürekler ağza geldiği an! Ferdi Kadıoğlu'na yapılan faul kariyerini bitirebilirdi

Yürekler ağza geldiği an! Ferdi Kadıoğlu'na yapılan faul kariyerini bitirebilirdi

Spor Haberleri

Türkiye-Galler maçında konuk ekibin futbolcusu Morrell, Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı sert faulün ardından direkt kırmızı kart gördü. Bacağına direkt tekme alan Ferdi, izleyenleri korkuttu.

A Milli Futbol Takımımızın Galler ile karşı karşıya geldiği maçta konuk ekipte Morrell, Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı sert faulün ardından direkt kırmızı kart gördü.

DİREKT KIRMIZI GÖRDÜ

Türkiye-Galler maçında konuk ekibin futbolcusu Morrell, 41. dakikada Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı sert faulün ardından direkt kırmızı kart gördü.

Yürekler ağza geldi! Ferdi Kadıoğlu'na yapılan faul kariyerini bitirebilirdi

İşte Ferdi'ye yapılan o faul;

Yürekler ağza geldi! Ferdi Kadıoğlu'na yapılan faul kariyerini bitirebilirdi

Yürekler ağza geldi! Ferdi Kadıoğlu'na yapılan faul kariyerini bitirebilirdi

Yürekler ağza geldi! Ferdi Kadıoğlu'na yapılan faul kariyerini bitirebilirdi

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Ferdi Kadıoğlu Türkiye Galler Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title