Yürekler ağza geldiği an! Ferdi Kadıoğlu'na yapılan faul kariyerini bitirebilirdi
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Türkiye-Galler maçında konuk ekibin futbolcusu Morrell, Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı sert faulün ardından direkt kırmızı kart gördü. Bacağına direkt tekme alan Ferdi, izleyenleri korkuttu.
A Milli Futbol Takımımızın Galler ile karşı karşıya geldiği maçta konuk ekipte Morrell, Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı sert faulün ardından direkt kırmızı kart gördü.
DİREKT KIRMIZI GÖRDÜ
Türkiye-Galler maçında konuk ekibin futbolcusu Morrell, 41. dakikada Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı sert faulün ardından direkt kırmızı kart gördü.
İşte Ferdi'ye yapılan o faul;
Türkiye - Galler maçı sizce nasıl sonuçlanır?— Haberler.com (@Haberler) June 19, 2023