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Yunusemre Belediyespor Tekvandocuları İl Birinciliklerinde Madalyaları Topladı

Spor Haberleri

Yunusemre Belediyespor'un tekvandocuları, Manisa'da düzenlenen minikler ve ümitler il birinciliklerinde başarılı performans sergileyerek toplamda 10 madalya kazandı. Sporcular, Türkiye şampiyonalarına katılmaya hak kazandı.

Yunusemre Belediyespor'un tekvandocuları, minikler ve ümitler il birinciliklerinde madalyaları topladı.

Yunusemre Belediyespor'un tekvandocuları, Manisa Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen minikler ve ümitler il birinciliklerinde farkını ortaya koyarak madalyaları topladı. Müsabakalarda 5 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 10 madalya kazanan sporcular, eylül ayında organize edilecek Türkiye şampiyonalarına katılmaya hak kazandı. Müsabakalar sonunda miniklerde 33 kiloda Cennet Su Battal ikinci, 40 kiloda Beyza Altınok ve Büşra Altınok üçüncü olurken, ümitlerde ise 54 kiloda Mehmet İbiş, 63 kiloda Ali Tufan, 68 kiloda Deniz Vardar, 87 kiloda Mete Topaç, 62 kiloda Ecrin Kurşunlu birinci, 49 kiloda Meryem Betül Şimşek ikinci, 54 kiloda Mustafa Bingöl üçüncülük elde etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Kemal Atatürk Yunusemre Türkiye Manisa Spor Haberler

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