Yunusemre Belediyespor Badmintoncuları Madalyaları Topladı

Yunusemre Belediyespor'un badmintoncuları, 15-17-19 Yaş Altı Badminton İl Birinciliği'nde madalyaları topladı.

Antrenör İsmet Özel yönetimindeki mavi-beyazlılar, 75. Yıl Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda yapılan 15-17 ve 19 Yaş Altı İl Birinciliği'nde başarılı bir performans sergiledi. Müsabakalar sonunda 19 yaş altı çift erkeklerde Muhammet Mustafa Uslu ve Mehmet Emin Aydın 1. olurken, tek erkeklerde Muhammet Mustafa Uslu 1., Mehmet Emin Aydın 2. oldu. 17 yaş altı çift erkeklerde Yiğit Mercan ve Ogün Kamil Kılınç 1., mixlerde Yiğit Mercan ve Vildan Kübra Aybar 1., tek erkeklerde Ogün Kamil Kılınç 2. oldu. 15 yaş altı tek erkeklerde Ömer Furkan Özel 3. olurken, çift erkeklerde Ömer Furkan Özel ve İsmail Samet Bülbül 1. oldu. Mixlerde Vildan Karakaya ve İsmail Samet Bülbül 1., Efe Hopbaoğlu ve Tuğba Katipoğlu 3., çift kızlarda Tuğba Katipoğlu ve Elif Kayılap 1., Canan Abdullahoğlu ve Yağmur Denktaş 3., Irmak Denktaş ve Elif Ada Ceylan 3. oldu. Tek kızlarda ise Elif Kayılap 2., Irmak Denktaş ise 3. olmayı başardı.

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