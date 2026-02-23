Yunus Akgün ve Abdülkerim'den Fenerbahçe'ye olay yaratacak göndermeler
Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe, 90+11. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalarak zirve yolunda büyük bir fırsatı tepmiş oldu. Maçın bitiş düdüğünün ardından Galatasaraylı futbolcular Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı, sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe'ye liderlik göndermesi yaptı.
- Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
- Galatasaraylı futbolcular Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı, maç sonrası sosyal medyada Fenerbahçe'ye liderlik göndermesi yaptı.
- Yunus Akgün, 'Konsantrasyon' paylaşımıyla Galatasaray taraftarlarına seslendi.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 90+11. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, zirve yolunda büyük fırsat tepti.
YUNUS AKGÜN VE ABDÜLKERİM'DEN MAÇ BİTER BİTMEZ PAYLAŞIM
Fenerbahçe maçının son düdüğünün ardından Galatasaraylı futbolculardan paylaşım geldi. Milli oyuncular Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı, sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak sarı-lacivertlilere liderlik göndermesinde bulundu. Yunus Akgün ayroca, "Konsantrasyon" paylaşımıyla sarı-kırmızılı taraftarlara seslendi.
İşte o paylaşımlar: