Haberler

Yunanistan, Litvanya'yı Geçerek EuroBasket 2025 Yarı Finaline Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Yunanistan, Litvanya'yı 87-76 yenerek yarı finale yükseldi. Yunan ekibi, 12 Eylül Cuma günü Türkiye ile karşılaşacak.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Matt Kallio (Kanada), Antonio Conde (İspanya), Martin Vulic (Hırvatistan)

Litvanya : Velicka 12, Radzevicius 10, Sirvydis 6, Blazevic 4, Valanciunas 24, Normantas 5, Sedekerskis 3, Tubelis 1, Birutis, Giedraitis 7, Sargiunas 4

Yunanistan : Dorsey 6, Sloukas 11, Papanikolaou 8, Mitoglou 5, Giannis Antetokounmpo 29, Toliopoulos 17, Kalaitzakis 2, Samodurov 5, Kostas Antetokounmpo 4

1. Periyot: 19-24

Devre: 38-44

3. Periyot: 52-64

Beş faulle çıkanlar: 34.48 Normantas ( Litvanya ), 39.11 Kostas Antetokounmpo ( Yunanistan )

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Yunanistan, Litvanya'yı 87-76 yenerek yarı finale yükseldi.

Yunanistan, yarı finalde 12 Eylül Cuma günü Türkiye ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Genç kadının cezaevindeki eşiyle flörtleşmesi gündem oldu

Cezaevindeki eşine "Beni özledin mi?" diye sordu, gerisi bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Güvenli liman' değişti, dev bankalardan yeni yatırım tavsiyesi geldi

Yatırımcısına köşeyi döndürtecek! Dev bankalar artık ona yöneliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.