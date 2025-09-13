Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım

Eurobasket 2025 yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup eden A Milli Basketbol Takımı, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Yunan medyası Türkiye'ye övgüler dizerken, kendi milli takımlarını sert şekilde eleştirdi

"RÜYA KABUSA DÖNÜŞTÜ

Yunanistan devlet kanalı EPT News, haberi "Rüya kabusa dönüştü" başlığıyla duyurdu. Haberde, Türkiye'nin sert savunmasıyla Yunan yıldız Giannis Antetokounmpo'yu kilitlediği, Ercan Osmani'nin 28 sayılık performansı ve Cedi Osman'ın katkısı öne çıkarıldı.

"AĞIR BİR YENİLGİ"

902.gr ise "Zayıf milli takım Türkiye'ye ağır yenildi" yorumunu yaptı. Antetokounmpo'nun yalnızca 4 sayıda kalması ve Türk savunmasının oyunu kilitlemesi dikkat çekti.

"HAYALDEN HAYAL KIRIKLIĞINA"

Huffingtonpost, "Bir hayale inandık, hayal ürünü çıktı" ifadesiyle Yunanistan'ın Türkiye karşısında hiçbir varlık gösteremediğini yazdı.

"NAMAĞLUP TÜRKİYE"

Protagon ise Türkiye'nin namağlup yürüyüşünü öne çıkararak, Ergin Ataman'ın taktik zekasına ve Alperen Şengün'ün 15 sayı, 12 ribaund, 6 asistlik performansına dikkat çekti.