Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan'ı 26 sayı farkla mağlup ederek finale yükseldi. Bu tarihi galibiyet yalnızca Türkiye'de değil, dünya basınında da geniş yankı buldu. Yunan basını, 12 Dev Adam'ın performansına övgüler yağdırırken kendi takımlarına sert eleştiriler yöneltti.

Eurobasket 2025 yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup eden A Milli Basketbol Takımı, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Yunan medyası Türkiye'ye övgüler dizerken, kendi milli takımlarını sert şekilde eleştirdi

"RÜYA KABUSA DÖNÜŞTÜ

Yunanistan devlet kanalı EPT News, haberi "Rüya kabusa dönüştü" başlığıyla duyurdu. Haberde, Türkiye'nin sert savunmasıyla Yunan yıldız Giannis Antetokounmpo'yu kilitlediği, Ercan Osmani'nin 28 sayılık performansı ve Cedi Osman'ın katkısı öne çıkarıldı.

"AĞIR BİR YENİLGİ"

902.gr ise "Zayıf milli takım Türkiye'ye ağır yenildi" yorumunu yaptı. Antetokounmpo'nun yalnızca 4 sayıda kalması ve Türk savunmasının oyunu kilitlemesi dikkat çekti.

"HAYALDEN HAYAL KIRIKLIĞINA"

Huffingtonpost, "Bir hayale inandık, hayal ürünü çıktı" ifadesiyle Yunanistan'ın Türkiye karşısında hiçbir varlık gösteremediğini yazdı.

"NAMAĞLUP TÜRKİYE"

Protagon ise Türkiye'nin namağlup yürüyüşünü öne çıkararak, Ergin Ataman'ın taktik zekasına ve Alperen Şengün'ün 15 sayı, 12 ribaund, 6 asistlik performansına dikkat çekti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

İzlediğim en iyi milli takım şiir gibi oynadılar gerçekten

Yorum Beğen120
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKamil Deniz Akkaya:

Yunanlılar bizi düşman olarak görsede benim gözüm gözümde Yunanlılar bi osmanlı tebası. Severim yunanı onların neden bize düşman olduklarını anlayamıyorum. Olan olmuş geçen geçmiş. Artık yeni sayfa açsana bre gafil yunan. Faşistliği bırak dostluğa kardeşliğe bak bizim kimseyle derdimiz yok israil dışında

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSenrey26:

Büyük Taarruzun basketbol versiyonu, maçtan önce böyle bir skoru ben beklemiyordum şahsen.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDizar Tokkaş:

Her zamanki gibi gömdüler yazın olayı anlatmış plursunux

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumları5g82znc92j:

ÇANAKKALE Geçilmez destanı Yunanlılar çıldırmıştır

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
