Yüksel Yıldırım'dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Rayo Vallecano maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kırmızı-beyazlı taraftarlarla ilgili konuşan Yıldırım, ''Maça gelenlere teşekkür ediyorum. Sosyal medyadan yazanlar gerçek Samsunspor taraftarı değil. Onlar karıştırmak istiyor, içimizdeki İrlandalılar. Bize inananlar çoğunlukta, taraftara teşekkür ediyorum. Tekrar herkesten özür diliyorum, kötü bir gece oldu." dedi.

  • Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Rayo Vallecano'ya 3-1 mağlup oldu.
  • Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, takımın Rayo Vallecano'dan daha yavaş olduğunu ve Fenerbahçe maçının yorgunluğunu taşıdığını belirtti.
  • Yüksel Yıldırım, Rayo Vallecano'nun Samsunspor'u elemesinin beklendiğini ve tur şanslarının düştüğünü ifade etti.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, UEFA Konferans Ligi'nde 3-1 kaybedilen Rayo Vallecano maçının ardından açıklamalarda bulundu.

'ONLAR BİZDEN DAHA HIZLIYMIŞ'

Mücadeleyi değerlendiren Yüksel Yıldırım, "LALIGA ile Süper Lig arasındaki farkı bir Anadolu takımı olarak denemiş olduk. Biz kendimizi hızlı biliyorduk, onlar bizden daha hızlıymış." dedi.

'F.BAHÇE MAÇININ YORGUNLUĞU GÖZÜKTÜ'

Sözlerine devam eden Yüksel Yıldırım, "Onlar bizden daha iyi hazırlanmışlar ama yediğimiz ikinci gol ve üçüncü gol bize yakışmadı. Bizim hatalarımızı değerlendirdiler ve golü buldular. Fenerbahçe maçının yorgunluğu olduğu gözüktü. Tempolu bir maç oynamıştık ve hoca aynı kadroyu çıkardı. Hocamız gerekli değişiklikleri yaptı, oyuna canlılık geldi, acaba 2-2'yi yakalayabilir miyiz derken bir hata ile golü buldular. Sanki umutlarımız tükeniyor ama bir sonraki maç var. Bir sonraki maçta tüm takımın elinden geleni yapması lazım." sözlerini sarf etti.

"BİZİ ELEYECEKLER GİBİ'

Tur şansları hakkında konuşan Yüksel Yıldırım, "Yapmak istediklerimiz ilk 16'ya kalmaktı, onu yaptık. Güçlü bir takım çıktı karşımıza. Bizi elerlerse çeyrek final, yarı final oynarlar. Zannediyorum bizi eleyecekler gibi gözüküyor. İnsan umudunu kaybetmek istemiyor ama öyle, gerçekçi bakmak lazım. Maç başlarken 50-50'ydi. Şimdi 20'lere düştü. 3 farklı yenmemiz zor gözüküyor." ifadelerini kullandı.

'FENERBAHÇE'YE KÖK SÖKTÜRDÜK'

Açıklamalarını sürdüren Samsunspor Başkanı, sonuçtan üzgünlük duyduklarını belirterek "İyi bir takım olma yolundayız. Bu takımı 8 yıl önce aldık, yapılandırdık, adım adım geldik. Süper Lig'de ikinci yılımızda Avrupa'ya gitmek. Önemli olan sürdürülebilir yapmak bundan sonra. Seneye şimdiden hazırlıklarımıza başladık. Hocamız yeni, kadroda değişiklikler olacak. Samsunspor, geleceğin temellerini atacak. Bu maç söyleyecek bir şey yok. Pozisyonumuz yok. Geçen hafta Fenerbahçe'ye kök söktürdük, Türkiye'nin en iyi takımlarından birisi. Bugün İspanya Ligi'nin on beşincisi ile oynuyoruz. Biz Türkiye'de futbol oynuyoruz ama demek ki ligimiz çok zayıf. Kulübüm ve camiam adına üzgünüz." değerlendirmesini yaptı.

"İÇİMİZDEKİ İRLANDALILAR"

Son olarak taraftarlarla ilgili de konuşan Yüksel Yıldırım, "Taraftara çağrıda bulundum. 17-18 bin dendi. Destek güzeldi. Gerçek Samsunspor taraftarına teşekkür ediyorum. Sosyal medya delikanlılığı yapan troller bize sallıyor ama sonra gelmiyorlar. Artık bu işin bilet fiyatları ile ilgili olmadığını gördük. İsteyen gelebilirdi. Hele de böyle İspanya'dan gelen bir takımı izlemeye. Gelenlere teşekkür ediyorum. Sosyal medyadan yazanlar gerçek Samsunspor taraftarı değil. Onlar karıştırmak istiyor, içimizdeki İrlandalılar. Bize inananlar çoğunlukta, taraftara teşekkür ediyorum. Tekrar herkesten özür diliyorum, kötü bir gece oldu." şeklinde konuştu.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Ilalsik:

kök söktürmüş..kardeş 2-0 dan 3-2 yenildin.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbalabey aziz:

Acı varmı acı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

