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Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay sözler: Derbide akılları çelişti

Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay sözler: Derbide akılları çelişti
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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a yenilmesini değerlendirdi. Yıldırım, "Fenerbahçeliler, oyuncularımın, 'Samsun'da Galatasaray'a maçı verdiler' düşüncesiyle hareket ettikleri için ben de aynı mantığı güderek, Fenerbahçe için aynı şeyi söyleyebilirim. Talisca ve Cenk'in akılları ile beyinleri arasında bir çelişkiye düştüklerini söyleyebilirim" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, Samsun Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın Fenerbahçe için ifade ettiği sözler gündem oldu.

1-0 siyah-beyazlıların kazandığı Fenerbahçe- Beşiktaş derbisine dair konuşan Yüksel Yıldırım, "Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a evinde yenilmesi sürpriz oldu. Kimse böyle bir sonuç beklemiyordu. Bu sonuç Galatasaray'ın şampiyonluğunu, Beşiktaş'ın da üçüncülüğünü neredeyse perçinledi. Biz önümüzdeki hafta BAY geçeceğiz, Beşiktaş ise Adana Demirspor ile oynayacak. Aradaki puan farkı beşe çıkmıştı, bu mağlubiyetle ikiye düştü. Beşiktaş önümüze geçebilir ama biz son haftaya kadar mücadele edeceğiz. Hedefimiz üçüncülük. Ancak en kötü ihtimalle ligi dördüncü sırada tamamlamak istiyoruz" dedi.

"TALISCA İLE CENK'İN AKLI ÇELİŞTİ"

Fenerbahçe'nin 3 puanı kendi eliyle verdiğini vurgulayan Yüksel Yıldırım, "Fenerbahçeliler, oyuncularımın, 'Samsun'da Galatasaray'a maçı verdiler' düşüncesiyle hareket ettikleri için ben de aynı mantığı güderek, Fenerbahçe için aynı şeyi söyleyebilirim. Talisca ve Cenk'in akılları ile beyinleri arasında bir çelişkiye düştüklerini söyleyebilirim. Talisca ve Cenk Beşiktaş karşısında etkisiz kaldı. Fenerbahçe bana göre kendi eliyle 3 puanı Beşiktaş'a verdi. Gördük ki Fenerbahçe gerçekten takım olarak bu sene şampiyonluğu hak etmemiş. Benim vizyonum ve projelerim var. Samsunspor'da onları yapmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. İstanbul büyükleri dediğimiz takımlar yavaş yavaş Yüksel Yıldırım'a ve Samsunspor'a alışacak. Çünkü Samsunspor gümbür gümbür geliyor" sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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