Yüksel Yıldırım'dan canlı yayında bomba sözler: Ben bakireyim

Süper Lig'in formda takımlarından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beyaz TV'de Derin Futbol'da çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"BEN ŞU AN BAKİREYİM"

Kendisini 'bakire' olarak tanımlayan Yıldırım'ın, "Ben şu an afedersin bakireyim, bozulmamışım...Beni de bozacaklar ama" şeklinde kurduğu bir cümle kısa sürede viral oldu. Yıldırım'ın o sözlerini duyan Ertem Şener, Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz'ın verdiği tepkiler dikkat çekti.

Yıldırım'ın açıklamaları şöyle;

"YURT DIŞINDA İŞ YAPAN SAYILI İNSANLARDAN BİRİYİM"

"Sağlığım iyi, Türkiye'de beni insanlar fazla tanımıyor ama yurt dışında iş yapan sayılı insanlardan biriyim. 58 ülkede yatırımımız var, 200'den fazla firmamız var. 5-6 ay yurt dışındayım, geri kalan sürede Türkiye'deyim. Samsunspor'un yüzde 100 sahibiyim. Dunkerque'ün yüzde 85 sahibiyim. Geçen hafta Fransa'ya maça gittim, Luis Campos yanımdaydı. Korner yoktu, korner verdi. 'Bunlar Fransa'da yoktu, Türkiye'de vardı. Burada da mı başladı?' dedim.

"PARAYLA İŞİM YOK"

Artık parayla işim yok, bundan sonra 7-8 takım istiyorum. Benim yaptığım model dünyada yok. Afrika'ya gitmek istiyorum, oyuncu yetiştirmek istiyorum. Demba Ba, Dunkerque'te ortağım. Senegal'de kulübüne ortak olacağım. Dunkerque'te beğendiğim oyuncular var, Türkiye'ye getireceğim. Çok güzel bir futbol projem var.

"ŞAMPİYON OLMAMIZI KİMSE İSTEMEZ"

"Samsunspor olarak Türkiye'de şampiyon olmamızı kimse istemez. Medyanın bir gelir yapısı var. Samsunspor şampiyon olsa, her gün kim ne konuşacak?

İyi oynayan kimse, o şampiyon olsun. Galatasaraylılar, beni yanlış anlayabilir. Türkiye, beni Galatasaray sempatizanı olarak bilir. Ben doğduğumda Samsunspor yoktu, ben 5 yaşındayken kuruldu. Ali Koç'un bir kere şampiyon olması lazım! Ali Koç şampiyon olmadan, Türkiye'de huzur olamayacak. Fenerbahçeliler çıldırmış, haklılar! 11 sene büyük bir zaman! Türk futbolunun yararı için Fenerbahçe şampiyon olsun! Deprem olur, stres atılır ve yeniden hayat kurulur ya... Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali yüksek ama önümüzdeki sene aynı şeyler devam edecek. Ortamın yumuşaması için bu olmalı. 'Yapı' deniyor ama açıklanmıyor. Türk futbolunun bekası için Fenerbahçe şampiyon olsun. Bu mantık.

"FENERBAHÇE'YE KARŞI ART NİYETİM YOK"

Sen oyuncumun bilerek bir şey yaptığını ispat et, ben gidip şike başvurusu yapacağım! Fenerbahçe, bizi yenemediği için tepki çektik.

Jose Mourinho 'Fenerbahçe'nin 35 milyon taraftarı, 35 milyon teknik direktörü var. Ancak benim dediğim geçerli' diye güzel bir şey söyledi. Fenerbahçe'ye karşı art niyetim yok. Tek üzüldüğüm nokta, beni oyuna çekiyorlar. Dürüstlüğümden dolayı söylediğim lafları cımbızlıyorlar. Benim yerimde başka biri olsa, kanal kanal dolaşırım. Fenerbahçeliler, bana maçın dört hafta öncesinden başlıyor. Sonra 'Mobese görse konuşuyor' deniyor. Bu insanlar iş dünyasında benim 100 metre yanıma yaklaşamaz! Ali Koç için de aynı şey geçerli, randevu alamazdık. Fransa'da eski cumhurbaşkanı arkamda oturdu, Luis Campos yanımda oturdu. Futbolun gücüne bak! Ben güzel şeyler için bu işe girdim ama kendimi pisliğin içinde buldum! hayatımda bahis yapmadım, Kasımpaşa maçı için birçok şey söylediler. Kanıtlasınlar, sözleşmelerini feshedeceğim.

"GALATASARAY MAÇINDA PRİM VERMEYECEĞİM"

Galatasaray'ı yenmeye çıkacağız. Avantaj Galatasaray'da. Onlar kendi göbeğini kesecek. Ben de önümdeki üç maçı kazanarak 9 puan istiyorum. Üçüncülük için bu lazım. Yapamazsam, dördüncü olmak isterim. Ekstra prim Galatasaray maçında vermeyeceğim. Fenerbahçe maçında da ekstra prim vermedim.

"BİR KURUŞ FAZLA VERMİYORUM"

Sezon başında ne söylediysem, aynısı devam ediyor. 200 bin TL, bir kuruş fazla vermiyorum. Soyunma odasına da girmem, o prim artar. Hemen gaza gelmem! Prim de vermesem, oyuncular dört büyüklerle oynanan maçları kazanmaya çıkar. Sezon başında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına sıfır puan yazıyoruz. Bunlardan puan alırsak, mükemmel. Teknik direktörün kontratına kümede kalırsak 100 bin prim yazdım.

"ALİ KOÇ İLE DAHA YAKINIM"

Ali Koç ile daha yakınım. İlk Kulüpler Birliği toplantımda Dursun Özbek, Ali Koç'a sallamaya başladı. Ben dayanamadım, 'Başkan ne oluyor, bunun için mi geldik?' dedim. Dursun Özbek 'Sen kimsin!' dedi. Ben de 'Biraz sonra Ali Koç, sana cevap verecek. Bunu dinlemeye mi geldik?' dedim. Bana 'Yürü git, öğreneceksin' diye cevap verdi.Ali Koç'u çok seviyorum, keşke şampiyon olsa."