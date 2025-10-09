Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı'ndan Beyza Kocatürk: 'Her Sporcu Burayı Denemeli'

KADINLAR Süper Ligi'nde mücadele eden Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı'nın forvet oyuncusu Beyza Kocatürk (29), "Bence her sporcunun buraya gelip bu coğrafyayı, bu toprakları tatmayı gerektekini düşünüyorum. Burada futbol dışında çok şey öğrendim. İyi ki hayatım da böyle bir deneyim kazandırmışım, iyi ki burayı tercih etmişim" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1'inci Ligi'nin yeni takımlarından Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı, şu ana kadar oynadığı 3 maçta 2 beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Ligde sadece 2 puanı bulunan 11 Ekim Cumartesi günü, Çekmeköy Bilgidoğa Spor'u konuk edecek.

Yüksekova Spor takımına bu yıl transfer olan Beyza Kocatürk (29), 16 yıl önce başladığı futbol hayatında 6 yıldır profesyonel ligdeki takımlarda oynadığını söyledi. Kocatürk, "Daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın futbol takımında oynuyordum. Geçen yıl Kadınlar Süper Lig'de şampiyon olmuştuk. Bu coğrafyayı tanımak için bu sezon Yüksekova Spor'u tercih ettim. İyi oynadığımız, ama puan alamadığımız maçlarımız oldu. Maçın 4'üncü haftasında Çekmeköy Bilgidoğa Spor'u konuk edeceğiz. Çok iyi hazırlanıyoruz, inşallah bu maçta 3 puan alıp lige merhaba demek istiyoruz. Burası benim için çok farklı bir deneyim oldu. Bence her sporcunun buraya gelip bu coğrafyayı, bu toprakları tatmayı gerektekini düşünüyorum. Burada futbol dışında çok şey öğrendim. İyi ki hayatım da böyle bir deneyim kazandırmışım, iyi ki burayı tercih etmişim. Buranın zorlukları da var, ama biz her zaman tatlı yönleriyle tutunmaya çalışıyoruz. Sahamızda tadilat olduğu için içerdeki maçlarımızı bazen Şemdinli ilçesinde, bazen de Hakkari'de yapıyoruz. Sahamız olsaydı daha iyi olurdu. Çünkü bir yandan da seyirci dezavantajını yaşıyoruz" dedi.

'LİGDE İYİ BİR KONUMA GELMEK İSTİYORUZ'

Takımın Teknik Direktörü Bayram Yıldırım ise ligin 4'üncü haftasında Çekmeköy'ü ağırlayacaklarını belirterek, "Ligde 2 puana sahibiz. Temennimiz odur ki, bu hafta maça iyi hazırlanıp ligde daha iyi bir konuma gelmek. Önümüzdeki hafta sonu maçımız Şemdinli ilçe stadında oynanacak. Şemdinli ve Yüksekova'da bulunan tüm taraftarlarımızı bu maça bekliyoruz. Temennimiz, bu maçı dostluk çerçevesinde bitirmek" diye konuştu.