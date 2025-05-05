Özgür Özel'e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var

İşte saldırganın yeni ifadesi! Biriktirdiği para hiç de fena değil
CHP lideri Özel: Bir koruma zafiyeti görmüyorum, ulaşılabilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum

Özgür Özel'den "koruma" tartışmalarına dikkat çeken yanıt
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi
Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Kimse beklemiyordu! Meclis'te kürsüye gelip AK Parti'den istifa etti

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Türk Telekom'u Yenerek Önemli Bir Galibiyet Elde Etti

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Türk Telekom'u Yenerek Önemli Bir Galibiyet Elde Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Türk Telekom'u 78-64 mağlup etti. Maç, başa baş geçen periyotların ardından net bir skorla tamamlandı.

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Uğur Akyıldız

Türk Telekom : İsmet Akpınar 15, Smith, Brown 7, Makoundou 7, Alexander 10, Hanlan 20, Bess, Bruhnke 3, Melih Tunca, Berkan Durmaz, Mahir Ağva 2

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Moody 7, Egehan Arna 20, Bleijenbergh 5, Vanwijn 17, Nnaji 5, Cook 15, McLemore 9, Metin Türen, Arca Tülüoglu, Berke Aygündüz

1. Periyot: 21-21

Devre: 43-35

3. Periyot: 54-51

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk olduğu Türk Telekom'u 78-64 yendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'dakl cinayette kan donduran detay: Bir gün boyunca cesetle durup sonra kendini vurmuş

Komşusunu öldürdü, bir gün boyunca cesetle kalıp kendini vurdu
Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti

Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi

Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu

Şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk sanatçı belli oldu
'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

'Uçan Adam Sabri' hayatını kaybetti
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.