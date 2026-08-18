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Denizli Basket, Brae Ivey'i kadrosuna kattı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Denizli Basket, ABD'li oyuncu Brae Ivey ile anlaştı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Denizli Basket, ABD'li oyuncu Brae Ivey ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son iki sezon Almanya Basketbol Ligi ekiplerinden Hamburg Towers ve Würzburg Baskets'te forma giyen 29 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Geçen sezon Würzburg Baskets ile Almanya Basketbol Ligi ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Brae Ivey, guard pozisyonunda görev yapıyor.

Kaynak: AA
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