Yukatel Adana Demirspor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde antrenman yapan takım, pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre Adana Demirspor, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Isınma hareketlerinin ardından mavi-lacivertliler, pas ve taktik çalıştı.