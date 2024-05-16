Yukatel Adana Demirspor, Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 20.00'de başlayacak ve Adana Demirspor galibiyet arayacak.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.
Coredon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Süper Lig'de 10 galibiyet ve 14 beraberlikle 44 puan toplayarak haftaya 11. sırada giren Adana Demirspor, 45 puanla 10. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan maçta Antalyaspor'u 2-1 yenmişti.