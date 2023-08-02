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Yorumlar bomba! Galatasaray taraftarı Kerem Demirbay'a "Dayı" lakabını taktı

Spor Haberleri

Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Demirbay, İstanbul'a indiği anlardaki görüntüleri ile sosyal medyada gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 30 yaşındaki futbolcuyu Ezel dizisinin fenomen karakteri Ramiz Dayı'ya benzetti. Demirbay'ın İstanbul'a gelirken giydiği kıyafet, Ezel'deki Ramiz Dayı'nın gençliğine benzetildi ve bu durum taraftarlar arasında çok konuşuldu.

Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Demirbay'ın İstanbul'a indiği anlardaki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 30 yaşındaki futbolcuyu Ezel'in fenomen karakteri Ramiz Dayı'ya benzetti.

RAMİZ DAYI'YA BENZETİDİ

Öte yandan Kerem Demirbay'ın İstanbul'a gelirken giydiği kıyafeti unutulmaz dizi Ezel'deki Ramiz Dayı'nın gençliğine benzetildi.

Yorumlar bomba! Galatasaray taraftarı Kerem Demirbay'a 'Dayı' lakabını taktı

İşte o yorumlardan bazıları;

Yorumlar bomba! Galatasaray taraftarı Kerem Demirbay'a 'Dayı' lakabını taktı

Yorumlar bomba! Galatasaray taraftarı Kerem Demirbay'a 'Dayı' lakabını taktı

Yorumlar bomba! Galatasaray taraftarı Kerem Demirbay'a 'Dayı' lakabını taktı

Yorumlar bomba! Galatasaray taraftarı Kerem Demirbay'a 'Dayı' lakabını taktı

Yorumlar bomba! Galatasaray taraftarı Kerem Demirbay'a 'Dayı' lakabını taktı

Yorumlar bomba! Galatasaray taraftarı Kerem Demirbay'a 'Dayı' lakabını taktı

Yorumlar bomba! Galatasaray taraftarı Kerem Demirbay'a 'Dayı' lakabını taktı

Yorumlar bomba! Galatasaray taraftarı Kerem Demirbay'a 'Dayı' lakabını taktı

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Ramiz Karaeski Kerem Demirbay Galatasaray Ezel Spor Haberler

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