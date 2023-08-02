Yorumlar bomba! Galatasaray taraftarı Kerem Demirbay'a "Dayı" lakabını taktı
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Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Demirbay, İstanbul'a indiği anlardaki görüntüleri ile sosyal medyada gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 30 yaşındaki futbolcuyu Ezel dizisinin fenomen karakteri Ramiz Dayı'ya benzetti. Demirbay'ın İstanbul'a gelirken giydiği kıyafet, Ezel'deki Ramiz Dayı'nın gençliğine benzetildi ve bu durum taraftarlar arasında çok konuşuldu.
Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Demirbay'ın İstanbul'a indiği anlardaki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 30 yaşındaki futbolcuyu Ezel'in fenomen karakteri Ramiz Dayı'ya benzetti.
RAMİZ DAYI'YA BENZETİDİ
Öte yandan Kerem Demirbay'ın İstanbul'a gelirken giydiği kıyafeti unutulmaz dizi Ezel'deki Ramiz Dayı'nın gençliğine benzetildi.