Yorumlar bomba! Galatasaray taraftarı Kerem Demirbay'a "Dayı" lakabını taktı

Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Demirbay, İstanbul'a indiği anlardaki görüntüleri ile sosyal medyada gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 30 yaşındaki futbolcuyu Ezel dizisinin fenomen karakteri Ramiz Dayı'ya benzetti. Demirbay'ın İstanbul'a gelirken giydiği kıyafet, Ezel'deki Ramiz Dayı'nın gençliğine benzetildi ve bu durum taraftarlar arasında çok konuşuldu.