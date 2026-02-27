Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı

Yoğun yağışların ardından sular altında kalan Konya- Antalya kara yolunun son hali havadan görüntülendi. Yolun bir noktadan sonra tamamen suya gömüldüğü ve göl manzarasına dönüştüğü görüldü. Görüntülerin ardından bir vatandaş suyla kaplanan yolda su sporu yaptı.

YOL BİTTİ, GÖL BAŞLADI

Eynif Ovası mevkisinde etkili olan yağışlar sonrası kara yolunun büyük bölümü su altında kaldı. Havadan çekilen görüntülerde yolun bir noktada kaybolduğu, yerini geniş bir su birikintisinin aldığı dikkat çekti.

"38 SENE SONRA DOĞA KENDİNE AİT OLANI ALDI"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İhsan Bayık isimli bir vatandaş, suyla kaplanan kara yolunda jetsurf ile ilerledi. Bayık, "Şu anda Konya- Antalya kara yolunda Konya'dan Antalya istikametine doğru gidiyorum. Burası Eynif Ovası. 38 sene sonra doğa kendine ait olanı aldı. Şaka gibi ama kara yolunun üzerinde jetsurf yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, suyla kaplanan yol hem şaşkınlık hem de tartışma yarattı.