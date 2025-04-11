Yok böyle maç! Saha savaş alanına döndü, ölen taraftarlar var
CONMEBOL Libertadores'te Colo Colo ile Fortaleza arasında oynanan maç yarıda kaldı. Maç öncesinde çıkan olaylar nedeniyle iki taraftar hayatını kaybetti. 68. dakikada ev sahibi takımın taraftarlarının sahaya attığı yabancı maddelerden dolayı karşılaşma durdu. Hakemlerin CONMEBOL yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından karşılaşmanın iptal edilmesine karar verildi.
CONMEBOL Libertadores'te Colo Colo ile Fortaleza arasında oynanan maç yarıda kaldı. Karşılaşma öncesinde çıkan olaylar nedeniyle iki taraftar hayatını kaybetti.
2 TARAFTAR HAYATINI KAYBETTİ
Brezilya basınından Ole'nin aktardığı haberde maç öncesinde ev sahibi takım taraftarlarının stadyuma girmek istemesi nedeniyle çıkan olaylarda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
TARAFTAR SAHAYA İNDİ
Olayların ardından maç başlarken 68. dakikada ev sahibi takımın taraftarlarının sahaya attığı yabancı maddelerden dolayı karşılaşma durdu. Maçın durmasından kısa bir süre sonra Colo Colo taraftarları sahaya inerken Fotaleza futbolcuları soyunma odasına koşmaya başladı.
Hakemlerin CONMEBOL yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından karşılaşmanın iptal edilmesine karar verildiği, Şili ekibi Colo Colo'nun büyük bir ceza almasının beklendiği kaydedildi.