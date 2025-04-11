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Yok böyle maç! Saha savaş alanına döndü, ölen taraftarlar var

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CONMEBOL Libertadores'te Colo Colo ile Fortaleza arasında oynanan maç yarıda kaldı. Maç öncesinde çıkan olaylar nedeniyle iki taraftar hayatını kaybetti. 68. dakikada ev sahibi takımın taraftarlarının sahaya attığı yabancı maddelerden dolayı karşılaşma durdu. Hakemlerin CONMEBOL yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından karşılaşmanın iptal edilmesine karar verildi.

CONMEBOL Libertadores'te Colo Colo ile Fortaleza arasında oynanan maç yarıda kaldı. Karşılaşma öncesinde çıkan olaylar nedeniyle iki taraftar hayatını kaybetti.

Yok böyle maç! Saha savaş alanına döndü, taraftarlar öldü

2 TARAFTAR HAYATINI KAYBETTİ

Brezilya basınından Ole'nin aktardığı haberde maç öncesinde ev sahibi takım taraftarlarının stadyuma girmek istemesi nedeniyle çıkan olaylarda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yok böyle maç! Saha savaş alanına döndü, taraftarlar öldü

TARAFTAR SAHAYA İNDİ

Olayların ardından maç başlarken 68. dakikada ev sahibi takımın taraftarlarının sahaya attığı yabancı maddelerden dolayı karşılaşma durdu. Maçın durmasından kısa bir süre sonra Colo Colo taraftarları sahaya inerken Fotaleza futbolcuları soyunma odasına koşmaya başladı.

Yok böyle maç! Saha savaş alanına döndü, taraftarlar öldü

Hakemlerin CONMEBOL yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından karşılaşmanın iptal edilmesine karar verildiği, Şili ekibi Colo Colo'nun büyük bir ceza almasının beklendiği kaydedildi.

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Yok böyle maç! Saha savaş alanına döndü, ölen taraftarlar var
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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