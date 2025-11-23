Haberler

Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol

Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan Pro Lig 9. hafta maçında Al Nassr, sahasında Al Khaleej'i 4-1 mağlup etti. Karşılaşmaya 40 yaşındaki yıldız ismi Cristiano Ronaldo'nun röveşata golü damga vurdu.

  • Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ın Al Khaleej'i 4-1 yendiği Suudi Arabistan Pro Lig maçında 90+6. dakikada gol attı.
  • Al Nassr, ligde 9 maçın 9'unu kazanarak 27 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü.
  • Al Nassr'ın diğer golleri Joao Felix (39. dakika), Wesley (42. dakika) ve Sadio Mane (77. dakika) tarafından atıldı.

Suudi Arabistan Pro Lig 9. hafta maçında Al Nassr ile Al Khaleej karşı karşıya geldi. Al-Awwal Park'ta oynanan maçı Al Nassr, 4-1'lik skorla kazandı.

RONALDO'DAN ENFES RÖVEŞATA

Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Joao Felix, 42. dakikada Wesley, 77. dakikada Sadio Mane ve 90+6'da Cristiano Ronaldo kaydetti. Yıldız futbolcunun attığı röveşata golü futbolseverleri büyüledi.

İşte Ronaldo'nun gol vuruşu;

Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol

Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol

AL NASSR 9'DA 9 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Al Nassr, ligde 9'da 9 yaparak puanını 27'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Konuk ekip Al Khaleej ise 14 puanda kaldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı

Bu adam durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı
Koç Holding, Tayland'daki fabrikasını 1 Aralık itibarıyla kapatıyor

Koç Holding büyük umutlarla açtığı fabrikayı kapatıyor
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Motorine 2 lira 44 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Dev indirim geliyor
Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı

Bu adam durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın ve yönetime istifa tepkisi

Maç sonunda olanlar oldu
Aziz Yıldırım ters yönden gelen belediye aracını fırçaladı: Bütün İstanbul'u buraya yığarım

Aziz Yıldırım'ı küplere bindiren olay: Bütün İstanbul'u buraya yığarım
'Yaşlanmayacağım' diyen Muazzez Ersoy'un son halini görenler tanıyamadı

Estetik mi, gençlik iksiri mi, filtre mi? Son paylaşımları olay oldu
Gençlerbirliği'nde yenilgiye rağmen yönetimden alkışlanacak hareket

Yenilgiye rağmen yönetimden alkışlanacak hareket
Fenerbahçe'den Sörloth açıklaması: Sürprizlere açık olun

F.Bahçe'den Sörloth sözleri: Sürprizlere açık olun
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
Gölete girip gözden kayboldu! O partinin ilçe başkanından acı haber

Gölete girip gözden kayboldu! O partinin ilçe başkanından acı haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.