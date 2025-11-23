Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol
Suudi Arabistan Pro Lig 9. hafta maçında Al Nassr, sahasında Al Khaleej'i 4-1 mağlup etti. Karşılaşmaya 40 yaşındaki yıldız ismi Cristiano Ronaldo'nun röveşata golü damga vurdu.
- Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ın Al Khaleej'i 4-1 yendiği Suudi Arabistan Pro Lig maçında 90+6. dakikada gol attı.
- Al Nassr, ligde 9 maçın 9'unu kazanarak 27 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü.
- Al Nassr'ın diğer golleri Joao Felix (39. dakika), Wesley (42. dakika) ve Sadio Mane (77. dakika) tarafından atıldı.
Suudi Arabistan Pro Lig 9. hafta maçında Al Nassr ile Al Khaleej karşı karşıya geldi. Al-Awwal Park'ta oynanan maçı Al Nassr, 4-1'lik skorla kazandı.
RONALDO'DAN ENFES RÖVEŞATA
Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Joao Felix, 42. dakikada Wesley, 77. dakikada Sadio Mane ve 90+6'da Cristiano Ronaldo kaydetti. Yıldız futbolcunun attığı röveşata golü futbolseverleri büyüledi.
İşte Ronaldo'nun gol vuruşu;
AL NASSR 9'DA 9 YAPTI
Bu sonuçla birlikte Al Nassr, ligde 9'da 9 yaparak puanını 27'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Konuk ekip Al Khaleej ise 14 puanda kaldı.