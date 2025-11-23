Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol

Suudi Arabistan Pro Lig 9. hafta maçında Al Nassr ile Al Khaleej karşı karşıya geldi. Al-Awwal Park'ta oynanan maçı Al Nassr, 4-1'lik skorla kazandı.

RONALDO'DAN ENFES RÖVEŞATA

Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Joao Felix, 42. dakikada Wesley, 77. dakikada Sadio Mane ve 90+6'da Cristiano Ronaldo kaydetti. Yıldız futbolcunun attığı röveşata golü futbolseverleri büyüledi.

İşte Ronaldo'nun gol vuruşu;

AL NASSR 9'DA 9 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Al Nassr, ligde 9'da 9 yaparak puanını 27'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Konuk ekip Al Khaleej ise 14 puanda kaldı.