İtalyanlar şoka girdi! Hakan Çalhanoğlu'nun golü kaleciyi hayata küstürdü
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Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Verona ile oynadıkları maçta olağanüstü bir gole imza attı. Yaklaşık 30 metreden sert bir füze yollayan Hakan, kaleciyi perişan etti. Sahadaki futbolcular da olup biteni anlamadı. Milli futbolcunun attığı gol kadar yaptığı sevinç de dikkat çekti..
Hakan Çalhanoğlu sakatlıktan muhteşem döndü. Inter'in deplasmanda Verona ile oynadığı lig maçına Hakan Çalhanoğlu'nun attığı mükemmel gol damga vurdu.
ÖLÇTÜ, BİÇTİ, VURDU
Hakan, 36. dakikada takımını 2-0 öne geçiren golü adeta tasarlayıp attı. Lautaro'nun önüne bıraktığı pasta topu tek dokunuşla düzelten Hakan, bir füze çıkardı. Havada adeta süzülen top, sol üst köşeden filelerle buluştu. Kaleci Montipo'nun uçuşu adeta golü daha da güzelleştirdi.
41 MAÇTA OYNADI
29 yaşındaki milli futbolcu bu sezon Inter'de 41 resmi maça çıktı. Ligde 29 maçta 2 gol ve 6 asist üreten Hakan, Şampiyonlar Ligi'ndeki 9 maçta ise 1 gol 1 asistle oynadı. 35 milyon euro piyasa değeri olan Hakan'ın mukavelesi Haziran 2024'te doluyor.