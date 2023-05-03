İtalyanlar şoka girdi! Hakan Çalhanoğlu'nun golü kaleciyi hayata küstürdü

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Verona ile oynadıkları maçta olağanüstü bir gole imza attı. Yaklaşık 30 metreden sert bir füze yollayan Hakan, kaleciyi perişan etti. Sahadaki futbolcular da olup biteni anlamadı. Milli futbolcunun attığı gol kadar yaptığı sevinç de dikkat çekti..