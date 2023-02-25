Yok artık Al Nassr! Yeni transfer hamlesi, Ronaldo'yu sevinçten havalara uçuracak

Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak büyük ses getiren Al Nassr'ın sıradaki hedefi dünyaca ünlü yıldızlar, Sergio Ramos ve Luka Modric. Suudi Arabistan ekibi bu transfer operasyonunda başarılı olursa, Ronaldo'yu Real Madrid'de performansının pik yaptığı dönemde birlikte oynadığı iki isimle yeniden buluşturacak.

Sezon başında Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlayan Al Nassr, dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katmaya devam etmek istiyor. Suudi Arabistan ekibinin yeni hedefi Real Madrid ve Paris Saint-Germain'in yıldızlarına formayı giydirmek.

HEDEFTE RAMOS VE MODRIC VAR

Marca'nın haberine göre, Al Nassr, Real Madrid'den Luka Modric ve Paris Saint-Germain'den Sargio Ramos'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Suudi Arabistan ekibi, Real Madrid'de birlikte forma giyen Ronaldo, Ramos ve Modric'i yeniden aynı takımda buluşturmak istiyor.

DURUMLARI BELİRSİZ

Haberde Modric'in Real Madrid'de kalmak istediği ancak son kararını henüz vermediği belirtilirken, Ramos'un ise 4 ay sonra sözleşmesinin biteceği ve durumunun belirsiz olduğu vurgulandı.