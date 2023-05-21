Yine Vinicius'u hedef aldılar! Ancelotti'den sonra Neymar'dan da İspanyol taraftarlara tepki gösterdi

Real Madrid'in deplasmanda Valencia ile oynadığı maçta Vinicius'a karşı ırkçı tezahüratlar yükseldi. Kırmızı kart gören Vinicius, La Liga'yı yerden yere vurdu. Teknik Direktör Ancelotti, "Maçtan daha önemli şeyler var. İspanya Ligi'nin çirkin bir sorunu var, Vinicius sadece kurban. Olanlar çok ciddi" dedi. PSG'nin futbolcusu Neymar da Vinicius'un paylaşımlarına destek çıktı.

İspanya La Liga'da 35. hafta müsabakasında Valencia- Real Madrid maçının ikinci yarısında Real Madridli futbolcu Vinicius Junior'a karşı yapılan ırkçı hareketler sonrasında yaşananlar dünya futbol gündeminde merkeze oturdu.

OYUN DURDU

Valencia'nın Real Madrid'i 1-0 mağlup ettiği maçta Vinicius, rakibine dirsek attığı için kırmızı kart gördü. 71. dakikada Vinicius Junior, Valencia tribünlerinden bir taraftarın kendisine ırkçı hakaret ettiği gerekçesiyle oyunu durdurdu. Her iki takımın oyuncuları ve teknik ekipleri olaya dahil oldu. Polis tribüne gidip o bölümü dağıttı. Oyun yaklaşık 10 dakika durdu. Oyunun durduğu sırada ırkçılığa karşı anons yapıldı. Ancak tezahüratlar devam etti.

"IRKÇILAR ÖDÜL KAZANDI"

İspanya'da defalarca ırkçılığa maruz kalan Vinicius maçın ardından, "Irkçıların kazandığı ödül benim maçtan atılmamdı. Bu futbol değil, bu LaLiga" açıklaması yaptı.

"İSPANYA'DA ÇİRKİN BİR SORUN VAR, BURADA FUTBOL OYNANAMAZ"

Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Ancelotti, "Futboldan konuşmak istemiyorum. Çok kızgınım. Bugün burada olanlar utanç verici. Tüm stat Vinicius'a maymun diye bağırdı. İspanya liginin bir sorunu var ve bu, Vinicius değil. O sadece kurban. Bu şekilde futbol oynanamaz. Maçı kazansaydık da aynı şeyleri söylerdim. Olanlar çok ciddi" ifadelerini kullandı.

NEYMAR: SENİNLEYİM

PSG'nin dünyaca ünlü futbolcusu Neymar yaşananların ardından Vinicius'un fotoğrafını kalp emojisi ve "Seninleyim" mesajıyla paylaştı.