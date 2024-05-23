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Yılport Samsunspor, Karagümrük maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma koşusu ve pas çalışması yaptı. Sakatlığı devam eden iki oyuncu ise çalışmada yer almadı.

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında 25 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen idmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra pas çalışması yaptı.

Antrenman, 5'e 2 ve çift kale oyunla sona erdi.

Sakatlığı devam eden Lubomir Satka ile Alim Öztürk, çalışmada yer almadı.

Samsun ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

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