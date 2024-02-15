Yılport Samsunspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam ediyor

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışması ile devam eden antrenman dar alanda oyun ile sona erdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.