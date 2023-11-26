Yılport Samsunspor-Beşiktaş Maçının İlk Yarısı Berabere Tamamlandı
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Yılport Samsunspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı, 1-1 berabere tamamlandı. İlk yarıda Cenk Tosun ve Moundilmadji'nin attığı gollerle takımlar eşitliği sağladılar.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta
Yılport Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Benasser (Dk. 35 Schindler), Taylan Antalyalı, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Moundilmadji
Beşiktaş : Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Masuaka, Colley, Hadziahmetovic, Chamberlain, Gedson Fernandes, Rosier, Muleka, Cenk Tosun
Goller: Dk. 17 Cenk Tosun ( Beşiktaş ), Dk. 25 Moundilmadji (Yılport Samsunspor )
Sarı kartlar: Dk. 42 Rosier ( Beşiktaş ), Dk. 45+1 Satka (Yılport Samsunspor )
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Yılport Samsunspor- Beşiktaş maçının ilk yarısı, 1-1 berabere tamamlandı.
2. dakikada Beşiktaş'ta Chamberlain'in pasında Onur Bulut, ceza sahası içine yerden sert ortaladı, Soner Gönül'e çarpan top ağlarla buluştu. Hakem Abdulkadir Bitigen, ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.
14. dakikada Beşiktaş, penaltı kazandı. Sol çaprazdan çalımlarla ceza sahasına giren Rosier, Soner Gönül'le mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.
17. dakikada Beşiktaş öne geçti. Siyah-beyazlı takımın kazandığı penaltıyı Cenk Tosun kullandı. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Okan Kocuk'tan dönen topu Cenk Tosun tamamladı: 0-1.
23. dakikada ev sahibi takım peş peşe korner kazandı. Zeki Yavru'nun sağ taraftan ortasına iyi yükselen Van Drongelen, topa kafayı vurdu. Kaleci Mert Günok çizgiden topu kornere çeldi. Aynı dakika içinde sol taraftan kazanılan köşe atışını ise Soner Gönül kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında Van Drongelen sert vurdu; kaleci Mert Günok'u geçen topu kale direğinin dibinden Rosier kornere gönderdi.
25. dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Zeki Yavru'nun ceza sahasına ortasında Moundilmadji, şık bir voleyle topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.