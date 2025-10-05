Yılmaz Vural: 'Türkiye'de Spor Antrenörlüğü Yok, Skor Antrenörlüğü Var'

Sarıyer Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Sakarya spor maçının ardından yaptığı açıklamada, " Türkiye'de spor antrenörlüğü yok skor antrenörlüğü var. Kazanırsanız çok başarılı bir antrenörsünüz, kaybederseniz nedeni kimseyi ilgilendirmiyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Sarıyer, evinde karşılaştığı Sakaryaspor'a 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Sarıyer Teknik Direktörü Yılmaz Vural, açıklamalarda bulundu. Vural, "Bu hafta oyuncularımıza bu maçı anlatırken iki 8 puanlı takım kaybetmişti. Sakaryaspor rakibimizdi, 8 puanı vardı. Biz kazanabilsek 7 puanımız olacaktı. Yukarıda 11 puanlı takımlardan bir tanesi Keçiörengücü kaybetti. Dolayısıyla bayağı bir yukarıya yakınlaşma olacaktı. Çok kritik bir maçtı. Bugünkü oyun beni memnun etti. Her gün daha da taktik disiplini olan, kazanmak için çabalayan bir takım haline geldik. 17. dakikada bir penaltı bulduk, Regattin hayatında penaltı kaçırmamıştı, penaltı kaçırdı. Hata yapma lüksü olan bir takım değiliz. Rakip maç boyunca çok hata yaptı topu kalesinde görmedi, biz iki hata yaptık, ikisi de kalemizde gol oldu. Futbol, iyi oynayanın bir kazandığı oyun değil. Sakaryaspor kazandığı için elbette çok mutludur ama oyun böyle sonuçlanmamalıydı. 40 yıldır hocalık yapıyorum, hayatımda 2 tane penaltı kaçırdığımız olmamıştı. Büyük bir şanssızlık tabii. 2 penaltıyı atsanız maç 3-2 bitecekti" şeklinde konuştu.

Penaltı sonrası VAR uyarısıyla iptal edilen gollerine dair konuşan deneyimli çalıştırıcı, "En son hakem kardeşimiz VAR'dan baktığına göre doğru bir karar vermiştir sanırım. Dönüşte bizim oyuncumuz erken girmiş. Dolayısıyla penaltıyı iptal etti. Biz şimdi 'Yanlış' dersek yanlış olur. Görmedik çünkü" açıklamasında bulundu.

"Suçlu aramak yerine bu takımı bulunduğu konumdan çıkarabiliriz"

Takımı yukarılara taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Vural, "Bir suçlu aramak yerine bu takımı bulunduğu konumdan çıkarabiliriz. Bu gücümüz var. Bizlerin de yeterli deneyimi var. Oyuncularımızın da 10 tanesi 30 yaş grubu. Futbol hayatlarında her şeyi görmüş arkadaşlarımız. Dolayısıyla onlar da kendi deneyimlerini ortaya koyacak ve hep birlikte bu olayın içinden çıkacağız. Üzüldüğüm konu; 7 puan yapabilseydik 8 puanlı Ümraniye'ye gidecektik ve orada da kazansaydık birkaç takımı altımıza alabilirdik. Böyle bir fırsatı şimdi kaçırdık. Yeniden böyle bir fırsat için beklemek zorundayız. Bir fırsat kaçırdık ve üzgünüz" sözlerini kaydetti.

" Türkiye'de spor antrenörlüğü yok, skor antrenörlüğü var"

Antrenmanlarda çalışmaya yeterli vakitleri bulamadıklarından yakınan Yılmaz Vural, "Maç oynadık. Pazartesiyi boş veriyoruz. Salı günü yenileme antrenmanı yapılıyor. Çarşamba, perşembe ve cuma kalıyor geriye. Yani 3 gün kalıyor size. Cumartesi de maç öncesi olduğu için farklı bir antrenman yapılıyor. Antrenör olarak bu takımları 3 günde sizin istediğiniz duruma getirmemiz için sihirli değnek olması lazım. Çalışmamız lazım. Bizim haftada en az 2 gün özel antrenman yapmamız lazım. Çünkü 28 kişi antrenmana çıkıyoruz. 80 ya da 90 dakika antrenman yapsak adam başına 2 dakika düşmüyor. Herkes bizi antrenman yaptı sanıyor. Vakit geçiriyoruz! Grup antrenmanlarını yapacak zaman bulamıyoruz. Seyredenler İngiltere Ligi'ndeki gibi bir oyun görmek istiyor. Bunu nasıl yapacaksınız? Çalıştırmanız lazım. Türkiye'de spor antrenörlüğü yok skor antrenörlüğü var. Kazanırsanız çok başarılı bir antrenörsünüz, kaybederseniz nedeni kimseyi ilgilendirmiyor" ifadelerini kullandı.

"Sakarya, Türk futbolunda önemli bir değerdir"

Sakaryaspor'un durumuyla ilgili ne değerlendirme yapacağıyla ilgili gelen soruyu da yanıtlayan Vural, "Bana hangi takımı tuttuğum sorulduğunda ben Sakaryaspor diyorum. Duygusal bağım var tabii ki ama maç oynarken babamın oğlu olsa umurumda olmaz. Onlara bir tavsiyem var. Potansiyeli olan bir yer, bir ara 7-8 tane birden Sakaryalı futbolcu milli takımda oynuyordu. Gazetecisi, antrenörü, futbolcusu derken Sakaryaspor futbol aklını hiçbir zaman bunlardan yana kullanmadı. Şirket mesela orası. Ben de zamanında yüzde 2 hisse almıştım ama hissem falan yok. Nasıl bir şirket, anlamak mümkün değil. Şimdi bir seçime gidiliyor ve gördüğüm kadarıyla yine bir aday yok. Koskoca Sakarya'nın bu duruma düşmesi çok enteresan. Bunu sorgulamak lazım. Sakarya, Türk futbolunda çok önemli bir değerdir. Bu değeri değersizleştirmenin anlamı yok" dedi. - İSTANBUL