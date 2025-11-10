Yılmaz Vural: Milli Takım'da antrenörlüğün en kralını yaparım

"FUTBOL BİR SPOR DEĞİL, ÇOK ÖNEMLİ BİR SOSYAL OLAY"

Haberler.com ekranlarında Dilşad Özcan'ın sunduğu özel röportajda Türk futbolunun efsane ismi Yılmaz Vural, hem geçmiş kariyerine hem de Türk futbolunun geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Futbol bir spor değil, çok önemli bir sosyal olay" sözleriyle futbolun yalnızca saha içinde değil, toplumun her kesimini etkileyen kültürel bir güç olduğunu vurguladı.

"TÜRK FUTBOLUNU YÖNETEN KİMSE YOK"

Türk futbolundaki yönetim anlayışını sert bir dille eleştiren Yılmaz Vural, "Türkiye'de futbolu yönetebilen kimse yok" diyerek sistemin köklü bir değişime ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Vural, "Türk futboluna yazık oldu, elimizden gitmek üzere" ifadeleriyle futbolun sadece saha içinde değil, idari anlamda da ciddi bir krizde olduğunu belirtti.

Tecrübeli teknik direktör, taraftar kültürüne de değinerek "Biz de İngiltere'deki holigan taraftarlardan gördük de böyle olduk" dedi. Kariyerinde Ankaraspor, Gençlerbirliği ve Sarıyer gibi takımlarda yaşadığı zorlukları anlatan Vural, "Ben Türkiye'nin en zor başkanlarıyla çalıştım" sözleriyle antrenörlükteki zorlu süreci özetledi.

"SERGEN YALÇIN'IN TEK HATASI ÇOK AÇIK SÖZLÜ OLMASI"

Yılmaz Vural, futbol dünyasında yaşanan tartışmalara da değinerek Sergen Yalçın'a destek verdi: "Sergen Yalçın'ın yaptığı tek yanlış çok açık sözlü olması." Ayrıca "Sarıyer'den neden ayrıldığımı merak edip soran bile olmadı" diyerek futbol camiasındaki ilgisizliğe dikkat çekti.

Oyuncularıyla olan iletişimini anlatırken ise, "Oyuncularıma karşı eğlenceli bir kişiliğim var ama maç ve antrenman anlarında bambaşka bir Yılmaz Vural var" ifadelerini kullandı. Türkiye'de antrenörlerin yeterli gelişimi sağlayamadığını belirten Vural, "Türkiye'de takımlar üç antrenmanla maça çıkıyorlar" sözleriyle çalışma disiplininin önemini vurguladı.

"TÜRKİYE'DE BANA GEREKEN DEĞER VERİLMEDİ"

Kariyeri boyunca Türk futboluna yaptığı katkılara rağmen yeterli değeri göremediğini söyleyen Vural, "Türkiye, futbol camiasında bana gereken değeri veremedi" dedi. "Şenol Güneş'ten sonra Türkiye'de en çok resmi maç yöneten ikinci antrenörüm" sözleriyle tecrübesini hatırlatan deneyimli hoca, "TFF, 686 teknik direktörden Montella kadar bir isim yetiştiremediyse bu kimin suçu?" ifadeleriyle federasyona eleştirilerde bulundu.

Milli takım teknik direktörlüğü hakkında da konuşan Vural, " Milli Takım'da antrenörlüğün en kralını yaparım" derken, geçmişte kendisine yapılan teklifleri kabul etmediğini ve "Türkiye sayemde bir imparator kazandı" sözleriyle Fatih Terim'e gönderme yaptı.

"ARDA GÜLER'E REAL MADRİD'DE KALMASINI SÖYLEDİM"

Gelecek vadeden futbolcular hakkında da konuşan Yılmaz Vural, genç yetenek Arda Güler'e verdiği tavsiyeyi anlattı: "Arda Güler'in babasına, sakın Arsenal'e transfer olmasına izin verme, Real Madrid'de kalmalı dedim." Türk futbolunda genç oyuncuların yurt dışında istikrarlı kariyerler kurmasının önemine değinen Vural, kendi hayatıyla ilgili de içten açıklamalarda bulundu.

"Dünyaya yine gelsem antrenör olamıyorsam tiyatrocu olmak isterdim" diyen usta hoca, hayatının hiçbir döneminde pişmanlık yaşamadığını belirterek, "Hiçbir pişmanlığım yok" sözleriyle röportajı noktaladı.