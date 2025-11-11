Yılmaz Vural'dan Türk futbolu hakkında bomba sözler: İçine ettik

Türk futbolunun ünlü teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, Haberler.com Spor'a yaptığı özel açıklamalarda dikkat çeken ifadeler kullandı.

"FUTBOL SPOR FALAN DEĞİL"

Futbolun birleştirici gücüne değinen Vural, "Bana göre futbol, spor falan değil. Çok önemli bir sosyal olay. Tribünlere gelen seyirci profiline bakın; sağcı, solcu, muhafazakar, zengin, fakir, gayrimüslim, Müslüman... Herkes aynı tribünde. Bu kadar farklı insanı bir araya getiren, birleştiren başka bir aktivite yok. Dünyada hiçbir şey futbol kadar toplumsal denge yaratmıyor" dedi.

"SİSTEM HERKESİ ARIZALI HALE GETİRDİ"

Türk futbolundaki yönetim anlayışını sert sözlerle eleştiren Vural, sistemin artık tüm paydaşları bozduğunu savunarak, "Maalesef Türkiye'de bu sosyal olayı yönetecek ne idareci var, ne yönetici var. En baştan en aşağıya kadar bu işi bilen kimse yok. Ne oyuncu var, ne hakem var… Hepimiz arızalıyız. Sistem hepimizi arızalı hale getirdi. Onun için herkes sessiz. Çünkü herkes bir şekilde bu işin kenarından köşesinden bulaşmış durumda" dedi.

"YAZIK OLDU, FUTBOL ELİMİZDEN GİDİYOR"

Türk futbolunun geldiği durumdan duyduğu üzüntüyü dile getiren Vural, "Yazık oldu şu oyuna… Elimizden gitmek üzere. Futbol bozuldu artık. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş taraftarları bile aidiyet duygusuyla gidiyor maça. Gerçek futbol heyecanı kalmadı" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZ İÇİNE ETTİK"

Sözlerine devam Yılmaz Vural, Türk futbolundaki sorunları, "Futbol artık bizde bir oyun olmaktan çıktı. Bahisler, çıkar ilişkileri, yönetim hataları... Hepimiz bu işin içine ettik. Oyun artık temiz değil, duygusu kalmadı. O yüzden toparlanmamız çok zor" ifadeleriyle dile getirdi.