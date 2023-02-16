Yıllık maaşını veren var! İşte futbol camiasından "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına yapılan bağışlar

Depremzedeler için yardım toplanan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına futbol dünyasından da önemli bir katılım oldu. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve Rizespor'un eski başkanı Hasan Kartal 10 milyon lira bağışta bulundu. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise yıllık maaşını bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraları sarmak için yapılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına büyük bir ilgi gösterildi. Spor dünyasının da katılım gerçekleştirdiği gecede, özellikle futbol camiasından birçok isim bağışta bulundu.

VISCA, 100 BİN EURO BAĞIŞLADI

Trabzonspor'un yıldızı futbolcusu Edin Visca, Türkiye Tek Yürek kampanyasına 100 bin Euro bağışladı. Visca, Türkiye'nin ülkesi Bosna Hersek'i hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ifade ederken, "Türkiye'nin başı sağ olsun. Geçmişte benim ülkemde de benzer şeyler oldu, zor zamanlar yaşadık. O zamanlar Türkiye bizi hiç yalnız bırakmadı. Biz onu unutmadık, unutmayacağız. Bosna'da herkes yardım topluyor onu söylemek istiyorum. Ben 12 senedir burada yaşıyorum, bu benim ülkem diyorum her zaman. Bu kampanyaya 100 bin euro bağışlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

10 MİLYON LİRA BAĞIŞLADILAR

Göksel Gümüşdağ, Başakşehir Kulübü adına 2 milyon lira, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına 1 milyon TL bağışta bulundu. Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak ailesi adına 5 Milyon, kızı ve vefat eden torunu adına 2 Milyon TL bağış yaptı.

EMRE BELÖZOĞLU YILLIK MAAŞINI BAĞIŞLADI

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve Rizespor'un eski başkanı Hasan Kartal ise 10 milyon lira bağış yaptı. Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, bu yıl alacağı tüm maaşını Türkiye Tek Yürek kampanyasına bağışladı.