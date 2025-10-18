Yıllar oldu! RAMS Başakşehir, Galatasaray'a karşı galibiyeti unuttu

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

GALİBİYET HASRETİ 12 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte turuncu-lacivertli ekibin, Galatasaray'a karşı ligde galibiyet hasreti 12 maça ulaştı.

EN SON 2019-2020 SEZONUNDA

İstanbul temsilcisi, sarı-kırmızılılara karşı en son galibiyetini 2019-2020 sezonunun 12. haftasında deplasmanda 1-0'lık skorla elde etti. Bu süreçte 9 kez mağlup olurken, 3 maçta da berabere kaldı. Öte yandan Başakşehir, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı evinde oynadığı son 8 karşılaşmada da galibiyet alamadı.

GALİBİYET HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI

Öte yandan RAMS Başakşehir'in bu sezon ligdeki galibiyet hasreti de 4 maça çıktı. Sezona Teknik Direktör Çağdaş Atan ile başlayan Başakşehir, 2 maçta sahadan beraberlikle ayrılmasının ardından göreve Nuri Şahin'i getirmişti. Şahin yönetiminde ligin 1. hafta erteleme maçında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden İstanbul ekibi, sırasıyla Beşiktaş, Konyaspor ve Göztepe'ye yenildi. Bu süreçte 7. hafta maçında evinde oynadığı Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı.