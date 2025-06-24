Yılın transfer bombası! Süper Lig'i sallayan golcü İstanbul'a iniyor

Yılın transfer bombası! Süper Lig'i sallayan golcü İstanbul'a iniyor
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Süper Lig'de transfer döneminin flaş ismi Vincent Aboubakar, İstanbul'a geliyor. Son olarak Hatayspor'da forma giyen ve bonservisi elinde bulunan Kamerunlu golcü, yeni transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelecek. Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek olan Kamerunlu yıldız golcünün ligin yeni ekiplerinden Kocaelispor ile görüşeceği öğrenildi.

En son Süper Lig'den düşen Hatayspor'da forma giyen Vincent Aboubakar için sıcak bir gelişme yaşandı. Bonservisi elinde bulunan ve yeni adresi merak konusu olan Kamerunlu yıldız golcü, görüşmeler için İstanbul'a gelecek.

LİGE DAMGA VURMUŞTU

Beşiktaş'ta forma giydiği sezonlarda Süper Lig'e damga vuran Vincent Aboubakar, 2024'ün yazında siyah-beyazlılardan ayrılmıştı. İstanbul'dan ayrılan Kamerunlu yıldız golcünün yeni durağı ise Hatayspor olmuştu. Hatayspor'da fazla öne çıkamayan golcü oyuncu, bu yaz sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrıldı.

Yılın transfer bombası! Süper Lig'i sallayan golcü İstanbul'a iniyor

İSTANBUL'A GELİYOR

Uzun süredir yeni adresi merak konusu olan Vincent Aboubakar, gelecek sezon da Süper Lig'de boy göstermeye hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek olan Kamerunlu yıldız golcünün ligin yeni ekiplerinden Kocaelispor ile görüşeceği öğrenildi.

10 GOLE KATKI SAĞLADI

Vincent Aboubakar, geçen sezon Hatayspor formasıyla 28 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 22'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2092 dakika sahada kalan 33 yaşındaki Kamerunlu yıldız golcü, 8 gol ve 2 asistle skora etki etti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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