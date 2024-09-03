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Dünya yıldızının maçını yönetecek! UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Uluslar A Ligi'nde oynanacak Portekiz-Hırvatistan maçını yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Zorlu karşılaşma 5 Eylül Perşembe günü TSİ 21.45'te oynanacak.

UEFA, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e UEFA Uluslar A Ligi'nde görev verdi. Meler, kritik bir karşılaşmada düdük çalacak.

PORTEKİZ-HIRVATİSTAN MAÇINI YÖNETECEK

Halil Umut Meler, Portekiz ile Hırvatistan arasında 5 Eylül Perşembe günü TSİ 21.45'te oynanacak UEFA Uluslar A Ligi müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Lizbon şehrindeki Estadio do Benfica Stadı'nda yapılacak müsabakada, Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert VAR, Katrin Rafalski ise AVAR olarak görev yapacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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