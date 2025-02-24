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Bu yıldızlara göz diktiler: Galatasaray-Fenerbahçe derbisine scoutlar akın edecek

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine scout akını olacak. Her iki takımdan da birçok yıldız ismi gözüne kestiren Avrupa'nın önemli kulüpleri, bu futbolcuları izlemeleri için dev karşılaşmaya scoutlarını gönderecek. İşte sezonun maçında izlenecek büyük kulüplerin radarına takılan isimler...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray- Fenerbahçe derbisinden çıkacak sonuç zirve yarışı için büyük önem taşırken, iki takımın yıldızlarının ortaya koyacağı performans da Avrupa kulüplerinin yakın takibinde olacak. Dev maça scout yağacak.

YUSUF AKÇİÇEK DEVLERİN RADARINDA

Fenerbahçe ile son dönemde öne çıkan 19 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek bu isimlerin başında geliyor. 2-2 biten Anderlecht maçında gol atan futbolcuyu Hollanda, Fransa, İtalya ve Premier Lig'den bazı takımlar derbide izleyecek.

HOLLANDA DEVİ OĞUZ'A GÖZ DİKTİ

Sarı-lacivertlilerde son dönemde parlayan diğer bir isim ise Oğuz Aydın. Hollanda'nın ve dünya futbolunun dev kulüplerinden Ajax, Oğuz için İstanbul'daki maçı tribünden takip edecek takımlar arasında yer alıyor.

SZYMANSKI İÇİN 3 TAKIM BİRDEN

Öte yandan teknik direktör Jose Mourinho'nun vazgeçilmezlerinden olan Sebastian Szymanski'yi de takip edilen yıldızlar arasında Szymanski'yi iki senedir takip eden Stuttgart, Napoli ve Atalanta bu maçta da Polonyalı yıldızı izleyecek.

BARIŞ ALPERİN TALİBİ ÇOK

Fenerbahçelilerin yanı sıra Galatasaray'ın yıldızları da göz hapsinde Sarı-kırmızılıların değişmez ismi Barış Alper Yılmaz'a İngiliz ekibi West Ham'ın yanı sıra İtalya, Almanya ve İspanya'dan ilgi var.

OSIMHEN'İ DEVLER İSTİYOR

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı ve bonservisini almak istemediği Victor Osimhen ise Chelsea, Manchester United ve Juventus tarafından izleniyor.

SARA'YA PREMIER LİG'DEN İLGİ VAR

Sarı-kırmızılıların sezon başında bonservisini aldığı Gabriel Sara için ise takım ismi verilmezken Premier Lig ekiplerinin radarında olduğu biliniyor. Sara, bunun yanı sıra Brezilya Milli Takımı'nın da takibinde yer alıyor.

Bu yıldızlara göz diktiler: Galatasaray-Fenerbahçe derbisine scoutlar akın edecek
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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