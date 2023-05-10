Erzurum'un ev sahipliğinde yapılan 3x3 Yıldızlar Basketbol Bölge Şampiyonası sona erdi. Sabancı Ortaokulu ile Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları ve Özel Güneş toplam dört takımla Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

2022-2023 Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Erzurum GSİM Okul Sporları Şube Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliği'nin ev sahipliğinde yapılan Yıldızlar 3x3 Basketbol Şampiyonası sona erdi.

3-5 Mayıs 2023 tarihleri arasında Erzurum Spor salonunda yapılan 3x3 yıldız Erkekler ve Kızlar Basketbol Grup müsabakaları sekiz kız üç erkek takımının katılımıyla yapıldı. İlk dörde giren takımlar bu ayın sonunda İstanbul'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Atauni Vakıf Okulları, Özel Güneş ve Sabancı farkı

Müsabakalar sonunda Erzurum takımlarının zaferiyle sonuçlandı. Erkek ve kızlarda Sabancı Ortaokulu, Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları ve Özel Güneş Ortaokulu iki takımıyla da Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi temsil etme hakkı kazandı. Türkiye Finallerine katılma hakkı elde eden diğer takımlar da Ordu ve Ünye'nin takımları oldu. Nefesleri kesen 3x3 Basketbol müsabakalarında Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları, Özel Güneş Okulları ile Sabancı Ortaokulu adeta şov yaparak daha şimdiden hem Atletizm İl Temsilciliğini umutlandırırken, rakiplerine de gözdağı verdi.

Sabancı Ortaokulu, Özel Güneş ve Özel Vakıf Okulları'nın Türkiye finallerine yükselmesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, GSİM ile basketbol severleri mutlu etti.

Türkiye Finallerine Yükseldiler

Erzurum Sabancı Ortaokulu kızlarda grup birincisi olarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazanandı. Atatürk Üniversitesi Özel Güneş Okulları ikinci olarak Türkiye finallerine yükseldi. Erkeklerde ise Özel Güneş ile Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları ilk ikiyi paylaşarak Türkiye finallerine katılma vizesini aldı. Erzurum Basketbol İl Temsilcisi Cem Culfa, toplam 7 takımın Türkiye finallerine katıldığını ifade etti.

Culfa, Sabancı Ortaokulu Müdürü İhsan Akpınar, Müdür Yardımcısı Gökmen Şaki ile Beden Eğitimi Öğretmenleri Bahadır Mazlumoğlu, H. İbrahim Karakaş, antrenörler Ebru Yurtoğlu Çağlayan ile Özel Güneş Antrenörleri Volkan Selçuk, Şermin Bozoğlu ve Melih Tekin Cinisoğlu ile Özel Vakıf Okulları Antrenörleri Ufuk Can Laloğlu, Hamza Çullu ve okul yönetimlerine teşekkür etti.

Basketbol İl Temsilcisi Cem Culfa, "Bize destek olan Milli Eğitim İl Müdürümüz Salih Kaygusuz, Yakutiye İlçe Müdürümüz Cihan Kıvanç, GSİM Müdürümüz Birdal Öztürk ile Spor Hizmetleri Müdürümüz Ahmet Çelebi ve Okul Sporları Şube Müdürümüz Yaşar Elen ile üç okulumuzun yöneticilerine teşekkür ederiz" dedi. - ERZURUM