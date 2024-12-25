Üye Girişi
Haberler
Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Milyonlar merakla bekliyordu! İşte Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Erdoğan gazetecinin 'Ek zam yapılacak mı?' sorusunu yanıtsız bıraktı
Milyonların merak ettiği soruyu yanıtsız bıraktı
Kazakistan'da 67 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Kazakistan'da 67 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
Dünya, yolcu uçağı düştükten sonra kaydedilen görüntüyü konuşuyor

Yıldız futbolcunun gol sevincini artık kimse yapamayacak

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Chelsea'nin genç yıldızı Cole Palmer, ikonikleşmiş gol sevincini telif hakkıyla koruma altına aldı. Bu hareketi yapan Barış Alper Yılmaz ve diğer futbolcular artık izinsiz kullanamayacaklar. Palmer'ın gol sonrası gerçekleştirdiği 'üşüme' hareketi, Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi'ne tescil ettirerek telif hakkını aldı.

Chelsea'nin genç yıldızı Cole Palmer, sahalarda dikkat çeken "üşüme" sembollü gol sevincini Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi'ne tescil ettirerek telif hakkını aldı. Bu karar, futbol dünyasında bir ilke imza atarak bu hareketin Palmer'ın izni olmadan kullanılmasını yasaklıyor.

BARIŞ ALPER DE YAPIYORDU

Palmer'ın gol sonrası gerçekleştirdiği üşüme hareketi, ellerini kollarına sürterek üşüme hareketi yapmasından oluşuyor ve onun imza sevinci haline gelmiş durumda. Ancak geçtiğimiz günlerde Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz da bir maçta bu sevinci yaparak dikkat çekmişti. Artık bu hareketin, Palmer'ın izni olmadan kullanılması yasal olarak mümkün olmayacak.

Yıldız futbolcunun gol sevincini artık kimse yapamayacak

Barış Alper Yılmaz'ın bu hareketi yaptığı maç sonrası sosyal medyada büyük ilgi gören "üşüme" sevinci, Cole Palmer'ın tescil hamlesiyle birlikte artık başka futbolcular tarafından sergilenemeyecek.

İZİN ALMASI GEREKECEK

Bu gelişme, futbolcuların saha içindeki ikonik hareketlerinin telif hakkıyla korunmasına yönelik yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Özgünlüğü ile tanınan Palmer, artık bu hareketiyle hem sahada hem de ticari alanda kazanç sağlamayı hedefliyor. Barış Alper Yılmaz gibi futbolcuların ise bu hareketi bir daha kullanabilmesi için Palmer'ın iznini alması gerekecek.

Yıldız futbolcunun gol sevincini artık kimse yapamayacak

Yıldız futbolcunun gol sevincini artık kimse yapamayacak
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Patronlardan yeni asgari ücrete ilk yorum
img

Yeni asgari ücret belli oldu, tüm kalemler baştan sona değişti
img

Barış Alper artık bu sevinci yapamayacak
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBükücü:

Bu ne Mq. Sevinmenin de tescili mi olur?

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıemre null:

ne saçma bir dünya Gates de bilgisayar patentini ilk akıllı telefon ampul buzdolabı ureten firma da alsın kimse bisey üretemezsin bu telif hakları yuzunden zaten dunya ekonomisi gelisemiyor sen bulduysan buldun herseyi birileri bulduğunu varsayarsak o zamn senin de o kişilerden izin almadan hicbirseyi kullanmaman lazım telif hakkı saçmalıktır kesinlikle olmamali emek verdin buldun ama karşılığını da aldın aliyorsun bu telif hakkı yuzunden üretim cesitlenemiyor artamıyor cunku biri birsy buluyor yok o artık benim deyip çoğaltılmasına geliştirilmesine engel oluyor

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih Akçe:

ula herşeyiniz çalıntı

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMutlu Can:

Ota boka telif verilmez ki ya. Dünyanın en saçma şeyi olmuş bu.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel asgari ücret ile ilgili HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'i ziyaret edecek
"30 bin TL'nin altında yokuz" diyen Özel'den kritik ziyaret
Gelecek Partisi'nden istifa eden Nedim Yamalı, AK Parti'ye katıldı
Dün istifa, bugün rozet! Davutoğlu'ndan hızlı davrandı
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Asgari ücrette nokta atışı yapan ismin emekliler için de bir tahmini var
Asgari ücrette nokta atışı yapan ismin emekliler için de bir tahmini var
Türkiye'nin en çok çay tüketen illeri belli oldu! Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı
En çok çay tüketen iller belli oldu! Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı
Yeni asgari ücrete işveren kesiminden ilk yorum ATO'dan geldi
Patronlardan yeni asgari ücrete ilk yorum

Son Dakika Haberleri

CANLI ALTIN KURU | 25 ARALIK gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? GRAM ALTIN KAÇ TL? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 25 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un kaç günlük suyu var? A101 26 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU | 26 Aralık A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? HALKA ARZ | Armada Gıda halka arz kaç lot verir? Armada Gıda halka arz katılım endeksine uygun mu? 26 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu 2025 KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA | Kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır? MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 memur zam oranı yüzde kaç olacak? Memur maaş zammı 2025 için belli oldu mu? Günlük GSS primi ne kadar oldu? 2025 GSS primi kaç TL? 25 Aralık tarihte bugün ne oldu? 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşu mu? EMEKLİ ZAM HABERLERİ! 2025 emekli zam oranı yüzde kaç olacak? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 25 Aralık Çarşamba Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.