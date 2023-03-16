Yıldız futbolcu İlkay Gündoğan baba oldu! Bebeklerine Kais adını verdiler
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Manchester City forması giyen Türk futbolcu İlkay Gündoğan ile İtalyan model eşi Sara Arfaoui'nin bebekleri dünyaya geldi. İkili hastanede çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşırken, bebeklerine ise Kais adını verdi.
Geçtiğimiz sene dünyaevine giren Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan ile İtalyan model eşi Sara Arfaoui'nin bebekleri, İtalya'nın Milona şehrinde dünyaya geldi.
ÇOCUKLARINA KAİS ADINI VERDİLER
Bir gün önce Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig karşısında forma giyen İlkay Gündoğan, mücadele sonrası eşinin yanına Milano'ya geçti. Anne baba olma mutluluğunu yaşayan çift çocuklarına Kais adını verdi. Kais adı, Osmanlıca'da "Çok yağmur" anlamına geliyor.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR
İkili yeni doğan bebekleriyle hastanede çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından "Aşkımız geldi" notuyla paylaştı.
Çiftin sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar şöyle: