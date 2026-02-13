Yeşilay, Spor Alanında Bağımlılıkla Mücadelede Eğitim Çalışmalarını Artıracak

YEŞİLAY Spor Kulübü Asbaşkanı ve Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Siret Albayrak, "YEDAM'larımızda çalışmış olduğumuz 5 farklı bağımlılık türünde bahis konusu birinci sıraya yerleşmiş durumda. Bahisle ilgili devam etmekte olan dava süreci var. Suçlular cezasını çekecektir; ancak olayın bu noktalara gelmeden, özellikle genç sporcularımıza ve antrenörlerimize bağımlılıkla mücadele eğitiminin verilmesi taraftarıyız. Bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Yeşilay Spor Kulübü Asbaşkanı ve Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Siret Albayrak, sporun bağımlılıkla mücadelede en etkili önleyici unsurlardan biri olduğunu belirterek, özellikle genç sporculara ve antrenörlere yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimlerinin verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Yaptıkları çalışmalarda bahis bağımlılığının ilk sıraya yerleştiğini vurgulayan Albayrak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başta olmak üzere federasyonlarla iş birliği içinde eğitim seminerleri düzenlemek istediklerini ifade etti. 2026 yılının "Bağımsızlık Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Albayrak, yıl boyunca spor organizasyonlarıyla farkındalık çalışmalarını artıracaklarını belirterek Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Önleyici faktörler kapsamında sporun önemine değinen Hasan Siret Albayrak, "Biz sporu bağımlılıklarla mücadelede en etkileyici unsurlardan biri olarak görüyoruz. Yeşilay, 1920 yılında bağımlılıklara karşı mücadele etme amacıyla kurulan bir kurum. 105 yıllık bir mazisi var. Önleme, savunuculuk ve rehabilitasyon anlamında halkımıza ücretsiz ve gizlilik esasıyla hizmet veriyor. Biz bu anlamda halkımızın yanındayız. Türkiye'nin her yerindeki 105 Yeşilay Dayanışma Merkezi'mizle (YEDAM) 5 farklı bağımlılık dalında ücretsiz ve tamamen gizlilik esasıyla hizmet veriyoruz. Önleyici faktörler kapsamında spor bizim için çok önemli. 2026 yılında İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle bağımsızlık seferberliği ilan ettik. Tütün, alkol, madde, kumar, yasadışı bahis gibi kötü bağımlılıklara karşı önleyici ve rehabilite edici çalışmaların yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Bağımsızlık seferberliği kapsamında, Hanımefendi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi'nde 2026 yılı "Bağımsızlık Yılı" ilan edildi. Biz de Yeşilay olarak spor alanında kapsamlı bir eylem planı oluşturduk. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile görüşme gerçekleştirdik. Birçok başlıkta istişarelerde bulunduk. Özellikle 61 spor federasyonumuzun 2026 yılı faaliyet takviminde yer alan Türkiye şampiyonalarında Yeşilay isminin kullanılması ve "Spor bağımlılıktan korur" sloganına yer vermesi genel müdürlük tarafından uygun görüldü ve çalışmalarımıza başladık" diye konuştu.

'SPOR FEDERASYONLARIYLA YÜRÜTTÜĞÜMÜZ İŞ BİRLİKLERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK'

Yeşilay'ın faaliyet raporlarına ilişkin detaylar veren Hasan Siret Albayrak, Türkiye'nin farklı şehir ve branşlarında gerçekleştirilen organizasyonlarla Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele mesajının yaygınlaşmasını amaçladıklarını ifade etti. Albayrak, "Uluslararası katılımı olan çok güzel bir organizasyon oldu. Rize Valimiz İhsan Selim Baydaş Bey'e vermiş olduğu destekten dolayı çok teşekkür ederiz. 2-3 Şubat tarihlerinde gerçekleşmişti. 12 ülkeden 30 sporcu katıldı bu organizasyona. Biz bu hafta çok organizasyon gerçekleştirdik. 14-15 Ocak tarihlerinde Yeşilay Sutopu grup müsabakalarını gerçekleştirdik. 31-1 Şubat tarihinde Yeşilay Salon Atletizm Şampiyonası'nı gerçekleştirdik. 2-3 Şubat tarihinde Motorlu Kar Kızağı Şampiyona'mızı gerçekleştirmiştik. 5-8 Şubat'ta 11 ilde 243 sporcunun katılımıyla Yeşilay Aerobik Cimnastik Şampiyonası'nı gerçekleştirdik. 6-8 Şubat'ta Yeşilay Taekwondo Poomsae Şampiyonası ve son olarak 7-8 Şubat'ta da 611 sporcunun katıldığı Eskrim Türkiye Şampiyonası'nı gerçekleştirmiş olduk. Gerçekleştirdiğimiz tüm organizasyonlarda Yeşilay şubelerimiz tarafından farkındalık stantları kurularak sporculara, antrenörlere ve velilere yönelik bağımlılıkla mücadele bilgilendirme çalışmaları yürüttük. 2026 yılı boyunca spor federasyonlarıyla yürüttüğümüz iş birliklerimiz hız kesmeden devam edecek. Türkiye'nin farklı şehir ve branşlarında gerçekleştirdiğimiz organizasyonlarla Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele mesajının yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızla gerçekleştirdiğimiz iş birliği yalnızca Türkiye şampiyonalarıyla sınırlı değil. Aynı zamanda spor kulüplerine, antrenörlere ve sporculara yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimleri gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte bizim bu yıl düzenlenecek eş zamanlı organizasyonlarımız var. 2026 yılında Türkiye genelinde 3X3 Basketbol Turnuvamız gerçekleşecek. Biz bunu geçen yıl da gerçekleştirmiştik. 8 bin 600 civarında katılımla oldukça güzel bir organizasyon olmuştu. Türkiye çapında ses getiren bir organizasyondu. 1-7 Mart tarihinde Yeşilay haftasında Uluslararası Satranç Turnuvası gerçekleştireceğiz. 26 Haziran'da Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı Kaçakçılığı ve Mücadele günü var. Aynı gün çocuk şenlikleri düzenleyeceğiz. Bunu geçen yıl da düzenlemiştik. Ayrıca Buz Hokeyi Federasyonu Başkanımız Halit Albayrak'a da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Gönüllülerimize ücretsiz bir şekilde burs pateni dersleri veriyoruz. 13'üncü Yeşilay Geleneksel Bisiklet Turu'muz var bu yıl. 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Geçen yıl 16 bin civarında halkımızdan katılım olmuştu. Oldukça geniş kapsamlı bir organizasyondu" ifadelerinde bulundu.

'YEŞİLAY'DAN YEŞİLAY'A BİR KOŞU OLACAK'

Hasan Siret Albayrak, 21 Haziran 2026'da İstanbul'da ilk kez düzenlenecek "Yeşilay Gece Avrasya Maratonu" hakkında da açıklamalarda bulundu. Köprü üzerinden geçişli ve uluslararası katılıma açık olacak yarı maratonun 5 bin kişiyle sınırlı tutulacağını belirten Albayrak, "Bizi çok heyecanlandıran bir maratonumuz gerçekleşecek. İstanbul'da ilk kez gerçekleşecek. Yeşilay Gece Avrasya Maratonu. Gece yapılacak bu maraton. Köprünün üzerinden bir geçiş olacak. Biz bu katılımı 5 bin ile sınırlamak durumundayız. 21 Haziran 2026 tarihinde en kısa gecede yapacağız. Aslında bu Yeşilay'dan Yeşilay'a bir koşu olacak. Yeşilay İç Hizmet Binası önünden startını vereceğiz. Altunizade'den Boğaz Köprüsü geçişi olacak. Oradan Beşiktaş sapağından ağaçlı yola inilecek. Beşiktaş Stadı'nın önünden Sirkeci'ye ve oradan Galata Kulesi'ni geçerek sporcularımız Balat istikametine sapacaklar. Demir Kilise'den U dönüşü yapıp, Sirkeci istikametine ve bizim Sirkeci Yeşilay Genel Merkezi'mizde final gerçekleşecek. Bu organizasyona yabancı sporcuların katılması söz konusu. Bin civarında yabancı sporcu katılacağını tahmin ediyoruz. Uluslararası bir koşu olacak. Yarı maraton olacak. Ayrıca bizim geçen yıl buna benzer gerçekleştirdiğimiz bir organizasyon vardı. Tour de France biliyorsunuz dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri. 100 yıllık mazisi var. Biz bunun İstanbul ayağını geçen yıl Yeşilay ismiyle gerçekleştirdik. L'Etape Tour de France turu gerçekleştirdik. Uluslararası bir organizasyondu. Uluslararası sporcuların katılımının ve profesyonel parkurun yanında biz aynı zamanda bir aile parkuru oluşturduk. Beykoz'daki spor ormanında velilerimizin çocuklarıyla birlikte geldiği, bisiklete bindiği, aktivitelerin olduğu çok güzel bir organizasyondu. Biz bu organizasyonu bu yıl tekrar gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

'SPOR ALANINDA DAHA ÇOK SES GETİRMEK İSTİYORUZ'

YEDAM'larda 5 farklı bağımlılık türünde ücretsiz psikolojik destek verdiklerini ve spor alanında daha çok ses getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Yeşilay Spor Kulübü Asbaşkanı Hasan Siret Albayrak, "Bu yayınlar rutin olarak yapılıyor. Yeşilay evveliyatında daha çok önleme ve farkındalık alanında faaliyetler yürütürken, son 10 yıldır biz artık rehabilitasyon alanında da faaliyetler yürütmeye başladık. Zaten daha çok Yeşilay'ın adının duyulması sebeplerinden biri de bizim YEDAM projemizdir. Bizim bütün illerde YEDAM'larımız var. Yeşilay Danışmanlık Merkezi bunlar ve halkımıza tamamen ücretsiz bir şekilde 5 farklı bağımlılık türünde psikolojik destek veriyoruz. Biz bu anlamda halkımızın yanındayız. Devletimiz sağ olsun sürekli Yeşilay ve bağımlılıkla ilgili kamu spotları geçiyor. Bununla birlikte spor alanında daha çok ses getirmek istiyoruz. Özellikle bizim spor kulüplerimiz de var. 68 tane Yeşilay Spor Kulübümüz var birçok ilde. Bu kulüplerde de şu anda 3 bin 900 civarında sporcumuz var. 41 farklı branşta faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Önümüzdeki süreçte Yeşilay'ın faaliyetleriyle ilgili adını çok daha duyacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

'BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMLERİ VERMEK İSTİYORUZ, ÇOK FAYDALI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Türkiye genelinde düzenlenecek antrenör eğitim seminerlerinde sporculara yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimleri vermek istediklerini vurgulayan Albayrak, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bizim takım sporlarıyla ilgili de faaliyetlerimiz var. Mesela Batman'da bir kız voleybol takımımız var. Çok başarılılar. Bölge şampiyonu oldular, onları da tebrik etmek istiyorum. Yeşilay Spor Kulüpleri'nin mazisi çok yeni ancak çok hızlı bir gelişim halinde. Daha 2022 yılında kulüpleşmeler başlamış. Biz bu konuya çok önem veriyoruz. YEDAM'larımızda çalışmış olduğumuz 5 farklı bağımlılık türünde bahis konusu birinci sıraya yerleşmiş durumda. Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte iş birliği görüşmelerimizi geçen hafta gerçekleştirdik. Bu kapsamda Türkiye genelinde düzenlenecek antrenör eğitim seminerlerinde sporculara yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimleri vermek istiyoruz. Bu bizim çok donanımlı olduğumuz bir konu. Ayrıca diğer 61 federasyonda da vize ve antrenör seminerlerinde biz bu eğitimleri vermek istiyoruz. Bunun çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Bahisle ilgili devam etmekte olan dava sürecimiz var. Suçlular cezasını çekecektir; ancak olayın bu noktalara gelmeden, özellikle genç sporcularımıza ve antrenörlerimize bağımlılıkla mücadele eğitiminin verilmesi taraftarıyız. Bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız."