Yeşil sahalarda ilginç anlar! Hakem yere düştü, dünyaca ünlü futbolcu düdüğe sarıldı

Yeşil sahalarda ilginç anlar! Hakem yere düştü, dünyaca ünlü futbolcu düdüğe sarıldı
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İngiltere Premier Lig'deki Leicester City-Southampton maçında ilginç bir olay yaşandı. Maçın 21. dakikasında Leicester City'nin 1-0 önde olduğu sırada, hakem David Webb çarpışma sonucu yerde kaldı. Oyuncuların durumu fark etmediği bu anda, Jamie Vardy hakemi yerde görerek düdüğü çaldı ve oyunu durdurdu. Hakem maça devam edemedi ve yerini dördüncü hakem Sam Barrott'a bıraktı.

İngiltere Premier Lig'de Leicester City-Southampton arasında oynanan karşılaşmada hakemin sakatlandığı bir pozisyonda Jamie Vardy'nin hareketi maça damga vurdu.

HAKEM YERDE KALDI

Maçın 21. dakikasında ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü bulunurken maçın hakemi David Webb çarpışma etkisi yerde kaldı. Ayew ile çarpıştıktan sonra yerde kalan maçın hakemini görmeyen oyuncular topla mücadeleye devam etti.

VARDY DÜDÜĞE SARILDI

Bu durumu fark etmeyen oyuncular oyuna devam ederken, Jamie Vardy hakemi yerde gördü ve o bölgeye hareketlendi. Leicester'ın emektar yıldızı, Webb'in düdüğünü çalarak oyunu durdurdu. Bu anlar yüzlerde tebessüm oluştururken, maça devam edemeyen Webb yerini dördüncü hakem Sam Barrott'a bıraktı.

İşte o anlar;

Yeşil sahalarda ilginç anlar! Hakem yere düştü, dünyaca ünlü futbolcu düdüğe sarıldıGörüntü: beIN SPORTS

Yeşil sahalarda ilginç anlar! Hakem yere düştü, dünyaca ünlü futbolcu düdüğe sarıldıGörüntü: beIN SPORTS

Yeşil sahalarda ilginç anlar! Hakem yere düştü, dünyaca ünlü futbolcu düdüğe sarıldıGörüntü: beIN SPORTS

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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