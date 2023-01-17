Herkes bu pozisyonu konuşuyor! Alanyaspor-Galatasaray maçında verilmeyen penaltı kıyameti kopardı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray, maçı 2-1'lik skorla kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

İLK YARIDAKİ GOLLER ZAFERİ GETİRDİ

Galatasaray, 16. dakikada Nelsson'la perdeyi açtı. 38'de Dries Mertens çok şık bir golle skoru 2-0'a getirdi. Aslan, 2-0'lık skordan sonra oyunun kontrolünü aldı. Alanyaspor, 67'de Cavaliero'nun golüyle umutlandı. Ancak bu gol yeterli olmadı. Alanyaspor'un 53. dakikada beklediği penaltı ise maça damga vurdu.

Görüntü: A Spor

YAKIN MESAFEDEN ELİNE GELDİ

53. dakikada ceza sahası içinde Alanyasporlu Furkan Bayır'ın sert vurduğu top, yakın mesafedeki Midjtsö'nün eline geldi. Pek çok futbolsever, Galatasaraylı Midtsjö'nün bu pozisyonda elinin fazla açık olduğunu ifade etti. Hakem Volkan Bayarslan, devam kararı verdi. Hakem Bayarslan ve VAR'daki ekip için çok sert yorumlar yapıldı.

Görüntü: A Spor

Görüntü: A Spor

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar: