Yenimahalle Belediyesi SK, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni mağlup etti

2023-2024 sezonu Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin ikinci haftasında Yenimahalle Belediyesi SK, evinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nü sahasında mağlup etmeyi başardı.

Lig'e Kastamonu mağlubiyeti ile başlayan Yenimahalle Belediyesi SK, Lig'in ikinci haftasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü ile karşılaştı. Karşılaşmada Yenimahalle'nin melekleri kıran kırana geçen mücadeleden 31-28 galip ayrıldı.

Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan ve başından sonuna heyecanın dorukta olduğu mücadeleye Yenimahalle Belediyesi; Sevgi, Sena, Demet, Hatice, Gülcan, Açelya ve kalede Selen yedisi ile çıktı. İlk dakikadan itibaren iki takımın karşılıklı hızlı atakları ve hırslı oyunu ile başlayan maçın ilk devresini 17-11 geride kapatan melekler, ikinci yarıya fırtına gibi başlayarak ardı ardına kurduğu atakları golle sonuçlandırarak farkı kapatmayı bildi.

Yenimahalle ikinci haftayı galibiyetle kapattı

Son bölümlerinde heyecanın tavan yaptığı maçta etkili savunmayı da elden bırakmayan Altın Kanatlı Melekler Lig'in güçlü ekiplerinden İzmir Büyükşehir'i sahasında yenerek moral depoladı. Yenimahalle Belediyesine galibiyeti getiren goller; Gülcan (8), Hatice (6), Sena Nur (5), Sevgi (4), İlayda ve Açelya (3), Demet ve Fulya (1) ile geldi.

İkinci haftayı galibiyetle kapatarak moral depolayan Yenimahalle Belediyesi SK, Kadınlar Süper Ligi'nin üçüncü haftasında 9 Eylül Cumartesi günü Konyaaltı Belediyesi'ni sahasında ağırlayacak. - ANKARA