Yenilgiyi hazmedemeyince haddini aştı! Çek futbolcudan kriz çıkartacak sözler

Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Maçın ardından sahada büyük bir gerilim yaşanırken olayların başlamasına sebep olan Çek futbolcu Thomas Chory, ülke basınına haddini aşan açıklamalar yaptı.

"ONLARI ZEHİRLEMEK İSTEDİM"

Çekya- Türkiye karşılaşmasının sona ermesiyle birlikte olayların fitilini ateşleyen isim Chory, Çekya basınına konuştu. Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü ile gerilim yaşayan ve kırmızı kart gören 29 yaşındaki futbolcu, sahaya girmesinin nedenini "Sahaya biraz agresiflik katmak, onları zehirlemek istedim. Bundan hoşlanmayacaklarını biliyordum" sözleriyle açıkladı.

NE OLMUŞTU?

90 dakikalık gerilim, maçın bitiş düdüğünün ardından adeta tavan yaptı. Mağlubiyeti hazmedemeyen Çekyalı futbolcu Thomas Chory çılgına döndü. Chory önce Ferdi Kadıoğlu'nun üzerine yürürken, yardımcı antrenör Selçuk Şahin araya girdi. Bu esnada Chory'yi iten genç yıldızımız Arda Güler ise sarı kart gördü. Çekyalı futbolcu daha sonra Orkun'a saldırınca direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Sahada çirkinleşen bir diğer isim olan Çekya kaptanı Tomas Soucek ise sarı kart gördü.