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Yenilgiyi hazmedemeyince haddini aştı! Çek futbolcudan kriz çıkartacak sözler

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A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Maçın son düdüğünün ardından saha bir anda karıştı. Oyuna sonradan giren ve olayların fitilini ateşleyen Thomas Chory, Çekya basınına olay açıklamalar yaptı. Yaşananların ardında kırmızı kart gören Chory, "Sahaya biraz agresiflik katmak, onları zehirlemek istedim. Bundan hoşlanmayacaklarını biliyordum" ifadelerini kullandı.

Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Maçın ardından sahada büyük bir gerilim yaşanırken olayların başlamasına sebep olan Çek futbolcu Thomas Chory, ülke basınına haddini aşan açıklamalar yaptı.

Yenilgiyi hazmedemeyince haddini aştı! Çek futbolcudan kriz çıkartacak sözler

"ONLARI ZEHİRLEMEK İSTEDİM"

Çekya- Türkiye karşılaşmasının sona ermesiyle birlikte olayların fitilini ateşleyen isim Chory, Çekya basınına konuştu. Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü ile gerilim yaşayan ve kırmızı kart gören 29 yaşındaki futbolcu, sahaya girmesinin nedenini "Sahaya biraz agresiflik katmak, onları zehirlemek istedim. Bundan hoşlanmayacaklarını biliyordum" sözleriyle açıkladı.

Yenilgiyi hazmedemeyince haddini aştı! Çek futbolcudan kriz çıkartacak sözler

NE OLMUŞTU?

90 dakikalık gerilim, maçın bitiş düdüğünün ardından adeta tavan yaptı. Mağlubiyeti hazmedemeyen Çekyalı futbolcu Thomas Chory çılgına döndü. Chory önce Ferdi Kadıoğlu'nun üzerine yürürken, yardımcı antrenör Selçuk Şahin araya girdi. Bu esnada Chory'yi iten genç yıldızımız Arda Güler ise sarı kart gördü. Çekyalı futbolcu daha sonra Orkun'a saldırınca direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Sahada çirkinleşen bir diğer isim olan Çekya kaptanı Tomas Soucek ise sarı kart gördü.

Yenilgiyi hazmedemeyince haddini aştı! Çek futbolcudan kriz çıkartacak sözler

Kaynak: Haberler.com / Spor

Çek Cumhuriyeti Ferdi Kadıoğlu Orkun Kökçü Arda Güler Türkiye Futbol Sözler Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (7)

Erkan Daldaban:

Nasıl koyduk ama onuda anlatsaydın

190
4
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Murat Çetin:

Kırmızı kartı yememiş gibi konuşuyor

103
1
yanıtYanıtla
Çınar Saraç:

Kırmızı kart kart yese ne olacak turnuva bitti evine döndüler

yanıt12
yanıt0
Nuri Aga:

Yese ne olacak zaten elendiler

yanıt6
yanıt1
Demir Acer:

Çeklerin kızları çok hoş Chory'a Praag dan selâm olsun.

70
12
yanıtYanıtla
Buğra Er:

Oeniği

22
1
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Gjerj Kastoroiti:

ee normal abartmayın

14
1
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