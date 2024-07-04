Yeniden aday olacak mı? Mehmet Büyükekşi kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimleri öncesi aday olup olmayacağı merak konusu olan mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, adaylık konusunda kararını verdi.

BÜYÜKEKŞİ ADAY OLACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'da yapılacak seçimler öncesinde yeniden aday olma kararı aldı. Haberde, Mehmet Büyükekşi'nin adaylık için çalışmalarını sürdürdüğü ve birçok isimle yeni yönetim kurulunda yer almaları için görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

DİĞER ADAYLAR KİMLER?

İbrahim Hacıosmanoğlu, Servet Yardımcı, Erdal Alkış ve İsmail Uyanık, 18 Temmuz'da yapılacak başkanlık seçimleri için şimdiye kadar resmi olarak adaylığını açıklayan isimler oldu.