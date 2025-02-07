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Yeni transferler yok! Galatasaray'ın UEFA listesi belli oldu

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi playoff turu için kadrosuna 3 yeni isim ekleyeceğini duyurdu. Roland Sallai, Alvaro Morata ve Carlos Cuesta listeye dahil edilirken, 3'ten fazla isim eklenemediği için Mario Lemina ve Ahmed Kutucu gibi isimler kadroda kendisine yer bulamadı. Lemina'nın listeye yazılmaması sarı-kırmızılı taraftarlardan eleştiri aldı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi playoff turu için listesine ekleyeceği 3 yeni isim belli oldu.

Yeni transferler yok! Galatasaray'ın UEFA listesi belli oldu

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde aldığı ancak UEFA listesine yazdıramadığı Roland Sallai, listeye eklenecek ilk isim olacak. Ara transferde kadroya dahil edilen İspanyol golcü Alvaro Morata, Mauro Icardi'nin sezonu kapattığı sakatlığı ve Michy Batshuayi'nin ayrılığı sonrası kadroya eklenecek bir diğer isim olacak.

Yeni transferler yok! Galatasaray'ın UEFA listesi belli oldu

YENİ TRANSFERLER YOK

Roma'ya transfer olan Victor Nelsson yerine ise Carlos Cuesta, UEFA listesine eklenen son isim olacak. Kadrodan ayrılan Hakim Ziyech de doğal olarak listeden silindi ancak 3'ten fazla isim eklenemediği için Mario Lemina ve Ahmed Kutucu gibi isimler kadroda kendisine yerbulamadı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda AZ Alkmaar ile karşılaşacak.

Yeni transferler yok! Galatasaray'ın UEFA listesi belli oldu

Yeni transferler yok! Galatasaray'ın UEFA listesi belli oldu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

YALAN HABER HİÇ ELEŞTİRMEDİK. ELEBET BİRİLERİ DIŞARDA KALACAKTI

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Haber Yorumlarımehmet zeki çifçi:

evladı kerem demirbay varken ne gerek var leminaya

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Haber Yorumlarıbaklavacı çeto :

doğru tercih bence. kanat oyuncumuz pek yok o yuzden şalayiyi eklemiş ama orta sahada birkaç seçenek var. mertens, toreyra, sara dışarda kalacağına lemina kalsın sıkıntı yok paşa.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Bunlar on yoklamadir. Hepsi oynar. GS işi bu.

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