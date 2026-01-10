Canlı anlatım! Dev derbide tempo çok yüksek

Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde kozlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda paylaşıyor. Finali hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

İLK 11'LER

Galatasaray : Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi

Fenerbahçe : Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem, Duran.

CANLI ANLATIM:

10' Levent Mercan'ın pasının ardından sağ kanatta topla buluşan Musaba ceza sahasına girip sağ ayağıyla uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

8' Galatasaray hücumunda Eren Elmalı sol kanattan ortayı yaptı, ceza sahasında Milan Skriniar kafayla topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

7' BİR ŞUT! Hızlı gelişen Galatasaray hücumunda sağ çaprazdan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, sağ ayağıyla vuruşunun yaptı, kaleci Ederson topu kurtardı.

6' Fenerbahçe'nin sağ kanattan kullandığı kornerde Asensio sol ayağıyla ortaladı, ön direkte İsmail Yüksek'in kafa vuruşunun ardından top yandan auta gitti.

5' ELLE OYNAMA BEKLENTİSİ! Sol çaprazdan ceza sahasına giren Kerem şut açısı aradı, top savunmadan döndü. Daha sonra topun Lemina'dan sekmesinin ardından Fenerbahçeli oyuncular elle oynama ve penaltı itirazında bulundu, oyun devam etti. Ardından topu kontrol eden Duran sol çaprazdan uzak köşeye doğru vurdu, kaleci Günay topu kornere çeldi.

1' Dev derbide ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.