Yeni takımı tüm dünyayı şaşırttı! Ronaldo'nun peşinden giden Benzama konuştu: Mekke çok yakın, kendimi iyi hissediyorum

Real Madrid'den ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a transfer olan Benzema, Arabistan'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Kulübün sosyal medya hesabından röportajı yayınlanan 35 yaşındaki yıldız futbolcu, "İnsanların gerçekten beni sevdiğini hissediyorum. Mekke gerçekten çok yakın ve burası kendimi en iyi hissedeceğim yer" dedi.

Al-Ittihad takımının sosyal medya hesabından röportajı yayınlanan Benzema, transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. Benzema, Al-Ittihad takımının stadyumunun "olağanüstü" olduğunu belirterek, "Söylediğim gibi burada çok fazla coşku var" dedi.

"MEKKE ÇOK YAKIN"

"Suudi Arabistan'da olmaktan mutluluk duyduğunu" dile getiren Benzema, Arapça öğrenerek akıcı bir şekilde konuşmak istediğini ifade etti. Benzema, "İnsanların gerçekten beni sevdiğini hissediyorum. Mekke gerçekten çok yakın ve burası kendimi en iyi hissedeceğim yer." ifadelerini kullandı.

ANLAŞMA 3 YILLIK

Karim Benzema, yıllığı 200 milyon eurodan 3 sezonluk bir anlaşmaya imzasını attı. Fransız futbolcu 3 yıl için 600 milyon euro kazanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ 5 KEZ KAZANDI

Real Madrid'le toplam 25 kupa kazanan Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde tam 5 kez zafer yaşadı. Fransız forvet, 2021-22 sezonundaki başarıda adeta takımını tek başına sırtlamış ve "Ballon d'Or" ödülünü kazanmıştı.